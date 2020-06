Expert Harvard waarschuwt voor 200.000 coronadoden in de VS tegen september Joeri Vlemings

11 juni 2020

14u07

Bron: CNN 3 De voorspellingen van het aantal Amerikaanse Covid-19-doden waren van in het begin onrustwekkend. Tussen de 100.000 en de 200.000, schatte topviroloog Anthony Fauci eind maart. Trump hield het zo’n drie weken later op een veel optimistischer getal: 65.000. Maar momenteel vallen er al 112.924 Amerikaanse coronadoden te betreuren. En gezondheidsexpert van Harvard University, Ashish Jha, gaat uit van een “rampzalige” verdubbeling daarvan tegen september.

De VS zijn over de kaap van twee miljoen vastgestelde Covid-19-besmettingen gegaan en tellen bijna 113.000 coronadoden over heel het land, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Na Memorial Day op 25 mei is het aantal ziekenhuisopnames in minstens twaalf staten weer geklommen. Dat was het geval in Alaska, Arkansas, Arizona, California, Kentucky, Mississippi, Montana, North Carolina, Oregon, South Carolina, Texas en Utah. In 22 andere staten is dat aantal aan het dalen, in nog negen andere blijft het stabiel.

De Centers for Disease Control and Prevention voorspelde tussen de 118.000 en 143.000 Covid-19-doden tegen 27 juni. Maar dr. Ashish Jha, directeur van het Harvard Global Health Institute, verscheen op CNN met meer sombere vooruitzichten. Over heel het land zullen volgens hem de komende drie maanden mogelijk nog eens 100.000 mensen aan het nieuwe coronavirus overlijden.

Dit is rampzalig, maar we moeten ons er niet bij neerleggen Ashish Jha

“Dagelijks sterven er tussen de 800 en 1.000 Amerikanen in ons land. Zelfs als we uitgaan van 800 doden per dag, zijn dat er 75.000 doden bij tegen september. Ook als dat aantal niet meer stijgt, lijkt het mij aannemelijk dat we ergens in september de kaap van 200.000 bereiken. Ik vind dat rampzalig, maar we moeten ons daar niet bij neerleggen. We kunnen vandaag nog ingrijpen. Maar we moeten het wel anders aanpakken, want dit is nog maar een prognose tot september. De pandemie zal dan nog niet voorbij zijn. Ik maak me dan ook echt zorgen over wat ons de komende weken en maanden te wachten staat.”

Jha voegde eraan toe dat de Verenigde Staten “het enige land in de wereld is dat de coronamaatregelen al versoepelde nog voor de cijfers voldoende gezakt waren”. Hij wees verder op de gebrekkige test- en opsporingscapaciteiten van de Amerikaanse overheden. “We zien nu inderdaad de negatieve gevolgen van het vroegtijdig opheffen van de lockdown. We doen het niet verstandig genoeg.”

De arts raadt de Amerikanen aan om afstand te blijven houden van elkaar en om mondmaskers te dragen. Ook de VS heeft het nut daarvan volgens hem onderschat.