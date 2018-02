Expeditieteam vreest voor leven van bekende Poolse klimmer nadat hij solo naar top K2 trekt na ruzie Tynke Landsmeer

26 februari 2018

10u16

Bron: AD.nl 0 Afgelopen maand was hij nog betrokken bij een spectaculaire reddingsoperatie van de Franse bergbeklimster Elisabeth Revol, nu legt hij op de K2 zijn eigen leven in de waagschaal, zo vindt zijn expeditieteam. De Russisch-Poolse klimmer Denis Urubko besloot na een ruzie in het team solo verder naar de top te gaan.

Het Poolse expeditieteam hoopte de op een na hoogste berg ter wereld, de K2, als eerste team in de winter te beklimmen. Maar de klimmers kregen zaterdag ruzie in het basiskamp over de voortgang, waarna de 44-jarige Urubko besloot op eigen houtje verder te gegaan, zo schrijft de BBC. "Volkomen suïcidaal'', zo noemt de Pakistaanse klimmer Mirza Ali Baig die soloactie. Voor het leven van de klimmer wordt nu gevreesd.

Winterbeklimming

Woordvoerder Michal Leksinski van de expeditie denkt dat Urubko per se nog deze maand de top wilde halen, zodat die zeker als winterbeklimming zou worden aangemerkt. Volgens hem zijn de komende 48 uur cruciaal. Hij vermoedt dat Urubko inmiddels een bestaand kamp op 7.200 meter bereikt heeft.

Urubko zou zonder radio zijn vertrokken en zonder iemand te hebben ingelicht over zijn plannen. Professionele bergbeklimmers hebben grote bedenkingen bij die beslissing en noemen het 'buitengewoon riskant'. "Hij staat bekend als Himilaya-expert, maar dit doe je niet. Dit past ook niet bij iemand van zijn statuur'', zegt zijn vriend en medeklimmer Karim Shah.

Killer Mountain

Urubko is een zeer ervaren klimmer die alle 14 bergtoppen boven de 8.000 meter al heeft bedwongen. Eind januari maakte hij deel uit van het reddingsteam dat met een helikopter van de K2 naar de 8.126 meter hoge Nanga Parbat in Pakistan werd gebracht - ook wel Killer Mountain genoemd- waar het via een gewaagde nachtelijke beklimming de gestrande en halfbevroren Franse klimster Elisabeth Revol wist te redden. De 8.611 meter hoge K2 is de enige piek boven de 8.000 meter die nog nooit in de winter is beklommen. Er komen meer klimmers om het leven dan op de Mount Everest.

Meer over Denis Urubko

K2