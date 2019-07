Expeditie vindt onderzeeër, maar niet de gezochte O13 uit WOII kv

Bron: ANP 0 Duikers die op de Noordzee hebben gezocht naar het wrak van de Nederlandse onderzeeboot O-13 keren vandaag terug in de haven van Scheveningen. De expeditieleden van de stichting Duik de Noordzee Schoon speurden ruim een week naar de in juni 1940 verdwenen onderzeeër op de Doggersbank. De duikers vonden weliswaar het wrak van een duikboot, maar het bleek niet om de O13 te gaan. Welke onderzeeër er wel ligt, moet nog worden vastgesteld.

Ook op een ander moment dachten de duikers op de onderzeeër te zijn gestuit, maar bij nader inzien bleek het om het wrak van een viskotter te gaan, zei een woordvoerder van het expeditieteam, dat bestaat uit 28 duikers. Onder hen zijn biologen, archeologen en ecologen.

Het was de dertiende expeditie van de stichting, die sinds 2011 het leven in de Noordzee onderzoekt, wrakken in kaart brengt en rommel opruimt, zoals achtergelaten netten waarin vissen verstrikt raken.



De Nederlandse Hr.Ms. O13 voer in de nacht van 12 juni 1940 vanuit het Schotse Dundee richting Noorwegen om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Daarna werd nooit meer iets van de bemanning vernomen, en de toedracht van de vermissing blijft een mysterie. Aan boord waren 34 bemanningsleden, onder wie drie Britten.