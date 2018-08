Exodus uit Venezuela: Ecuador schort paspoortverplichting op voor Venezolaanse migranten LVA

25 augustus 2018

02u45

Bron: Belga 0 Ecuador heeft vrijdag de paspoortverplichting opgeheven, nadat het eerder een "humanitaire corridor" had ingevoerd voor Venezolaanse migranten naar buurland Peru. Zuid-Amerika kampt met een vluchtelingencrisis, de grootste uit zijn geschiedenis.

Een paar uur voor Peru strengere inreisvoorwaarden invoert, vanwege de golf Venezolaanse migranten die het eigen land ontvlucht, hief het Ecuadoraanse gerecht vrijdag de paspoortverplichting op. De regering had die eerder opgelegd.

"De rechter aanvaardt het opschortende kortgeding van @DEFENSORIAEC tegen de eis van de Ecuadoraanse staat om een paspoort te vragen aan Venezolaanse burgers", zegt de Verdediger van het Volk, een openbare instelling die waakt over de mensenrechten, via Twitter. @DEFENSORIAEC is Twitter-lingo voor de naam van de instelling.

Eerder op de dag had Ecuador een gratis busdienst ingelegd voor Venezolanen die via Colombia en Ecuador op weg waren naar Peru, een van de meest dynamische economieën van de regio.

"Vijfendertig autocars rijden op dit moment door de humanitaire corridor. We gaan ermee door zolang het mogelijk blijft", zegt de Ecuadoraanse minister van Binnenlandse Zaken, Mauro Toscanini.

Vanaf zaterdag eist Peru een paspoort van Venezolaanse burgers. Tot nu toe volstond een simpele identiteitskaart. Ecuador, een transitland voor migranten op zoek naar een beter leven in Peru, Chili of Argentinië, had zaterdag een gelijkaardige maatregel ingevoerd, maar die is dus uiteindelijk opgeschort.

