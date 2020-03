Exitpolls: Likoedpartij van Netanyahu wordt de grootste, maar behaalt net geen meerderheid HAA

02 maart 2020

22u12

Bron: ANP, DPA 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wint volgens de exitpolls de Israëlische parlementsverkiezingen, maar hij lijkt geen meerderheid te behalen in het parlement. Zijn rechts-religieuze blok komt volgens de Israëlische publieke omroep een zetel te kort voor een meerderheid.

De Likoedpartij van Netanyahu komt uit op 36 of 37 zetels. Samen met andere rechtse partijen komt Netanyahu uit op 60 zetels in het 120 zetels tellende parlement. Zijn voornaamste rivaal Benny Gantz van de centrumpartij Blauw-Wit krijgt volgens de exitpolls 33 zetels. Zijn centrumlinkse blok strandt op 52 tot 54 zetels in de Knesset.

Mocht Netanyahu geen meerderheid halen, dan is het mogelijk dat de politieke situatie in Israël niet verandert en dat er nog steeds geen nieuwe regering kan worden gevormd. Dit zijn al de derde verkiezingen in een jaar tijd, omdat er na de vorige verkiezingen geen coalitie kon worden gemaakt.

De ultrarechtse ex-minister van Defensie Avigdor Lieberman wordt ook bij deze verkiezingen als 'king maker' gezien. Zijn partij Yisrael Beitenu (Ons Huis Israël) krijgt volgens de prognoses zes tot acht zetels. Lieberman ontzegde Netanyahu na de verkiezingen in april 2019 zijn steun. Achtergrond was een ruzie met de strengreligieuze partners in het blok van Netanyahu over de herinvoering van de dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden.

De opkomst bij de parlementsverkiezingen was hoger dan verwacht, ondanks angst voor het nieuwe coronavirus. Bij de stembusgang zijn meer mensen komen opdagen dan bij de vorige verkiezingen in september. Volgens cijfers van het centrale kiescomité lag de opkomst om 20 uur lokale tijd op 65,5 procent, bijna twee procent meer dan op hetzelfde tijdstip bij de verkiezingen van september. Dat is de hoogste opkomst in 21 jaar.

Sinds de laatste verkiezingen vonden twee grote gebeurtenissen plaats. Zo diende het parket op 28 januari bij de arrondissementsrechtbank van Jeruzalem een aanklacht in tegen Netanyahu. 'Bibi' zal binnenkort voor de rechtbank moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen, in drie verschillende zaken.

Joodse nederzettingen

Toeval of niet, op net dezelfde dag stelde de Amerikaanse president Donald Trump ook zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten voor. Dat plan wil Israël onder meer de controle geven over de Joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en over de strategisch belangrijke Jordaanvallei. Dat controversiële voornemen ligt volgens waarnemers in de lijn van het beleid van Netanyahu, die in volle campagne alvast beloofd heeft voor 3.500 extra woningen voor kolonisten te zorgen op de Westelijke Jordaanoever, en ook nog eens 2.200 woningen te laten bouwen in kolonistenwijk in Oost-Jeruzalem.