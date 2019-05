Exitpolls Europese verkiezingen: Orban weerom grote overwinnaar in Hongarije, conservatieven winnen in Oostenrijk en Griekenland bvb

26 mei 2019

19u11

Bron: Belga 4 Niet alleen in ons land, maar in alle 28 lidstaten van de EU vonden tussen 23 mei en vandaag Europese Parlementsverkiezingen plaats.

Hier kan u de exitpolls per land terugvinden.

Hongarije

In Hongarije heeft de nationalistisch-conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orban overtuigend de Europese verkiezingen gewonnen. Volgens een exitpoll heeft 56 procent van de Hongaarse kiezers een stem uitgebracht voor Fidesz. Dat zou nog zo'n vijf procentpunten meer zijn dan vijf jaar geleden. Orban zette zichzelf in Europa op de kaart als één van de voornaamste voorvechters van een radicaal antimigratiebeleid.



De concurrentie volgt op ruime afstand. De centrumlinkse partijen MSZP en DK zouden genoegen moeten nemen met 10 procent van de stemmen. Het extreemrechtse Jobbik zou ongeveer 9 procent halen, een daling met ongeveer vijf procent in vergelijking met 2014. Momentum, dat tot de Europese liberale familie behoort, zou 7 procent van de stemmen halen.

Duitsland

In Duitsland hebben de groenen hun score bij de Europese verkiezingen verdubbeld in vergelijking met 2014. Uit een inschatting van het Europees Parlement, gebaseerd op de eerste exitpolls, blijkt dat ze 22 procent van de stemmen zouden hebben gehaald (+11,3 procentpunt). De christendemocratische CDU/CSU (28 procent, of -7,3 punten) en vooral de sociaaldemocratische SPD (15,5 procent, of -11,8 punten) staan op verlies.

Het uiterst rechtse Alternative für Deutschland zou volgens de polls 10,5 procent halen (+3,4 punten). Alle andere partijen halen 5,5 procent of minder. In Duitsland is er geen kiesdrempel.

Een en ander zou dus betekenen dat de CDU/CSU en de SPD, de twee coalitiepartners in de regering van bondskanselier Angela Merkel, op fors verlies staan. De groenen, met Spitzenkandidat Ska Keller, zouden zelfs de tweede partij van Duitsland worden, na de CDU/CSU met de kandidaat-Commissievoorzitter van de Europese Volkspartij, Manfred Weber.

Omgerekend in Europese zetels zakt de CDU/CSU van 34 naar 28 zitjes, de SPD van 27 naar 16. De groenen, de kleine Piratenpartij en de nog kleinere Ökologisch-Demokratische Partei, die in dezelfde fractie zitten in het Europees Parlement, halen samen 23 zetels. Het AfD zou 10 zetels halen, drie meer dan in 2014.

De voorzitter van de Duitse conservatieven van het CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, reageert teleurgesteld op de uitslag van de Europese verkiezingen voor haar partij. ‘AKK’ legt de schuld bij de federale regering, die geleid wordt door haar partijgenote en voorgangster bij het CDU, Angela Merkel.

Volgens Kramp-Karrenbauer is de coalitie van de CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD, de partij die vandaag de zwaarste klappen krijgt, er niet in geslaagd de Duitse kiezer te overtuigen. Het ontbreekt de regering in Berlijn aan dynamisme en overtuiging, zegt ze.

Ondanks het verlies voor haar partij denkt Kramp-Karrenbauer dat de Europese Volkspartij, waar CDU en CSU deel van uitmaken, als grootste politieke familie uit de Europese verkiezingen zal komen. De Spitzenkandidat van de EVP, Manfred Weber (CSU), zal zich dan ook kunnen kronen tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, meent ze.

Oostenrijk

De conservatieve partij ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz zou volgens een eerste exitpoll de grote winnaar zijn van de Europese verkiezingen. De ÖVP zou 34,5 procent van de stemmen halen, tegenover 23,5 procent voor de sociaaldemocratische SPÖ en 17,5 procent voor de FPÖ, de extreemrechtse partij die tot voor enkele dagen een coalitie vormde met de ÖVP van Kurz.

Als de resultaten van de poll, die uitgevoerd werd bij 5.200 Oostenrijkers tussen 21 en 26 mei, zich om 23 uur doorzetten in de eerste officiële resultaten, zal de FPÖ de duidelijkste verliezer zijn van de Europese verkiezingen in Oostenrijk. De partij kwam een week geleden in de problemen nadat een video was uitgelekt waarin te zien was hoe vicekanselier Heinz-Christian Strache zich wilde laten omkopen. De onverkwikkelijke saga leidde na enkele dagen tot het vertrek van alle FPÖ-ministers uit de regering-Kurz.

De sterke score van de ÖVP (+7,5 procentpunt vergeleken met 2014) moet kanselier Kurz sterken in de aanloop naar de vertrouwensstemming die maandag plaatsvindt in het Oostenrijkse parlement. De kleine milieupartij Jetzt diende die in, maar SPÖ en FPÖ laten voorlopig in het midden hoe zij zullen stemmen.

Volgens de exitpoll verliest de SPÖ licht terrein (-0,5 procentpunt), terwijl de FPÖ meer achteruitgaat (-2,2 procent). Omgezet in zetels in het Europees Parlement haalt de ÖVP er wellicht 7 (+2), de SPÖ 5 (+0) en de FPÖ 3 (-1). De groenen zouden 2 zetels halen, de liberalen 1.

Griekenland

De conservatieve oppositiepartij Nea Dimokratia is volgens de exitpoll de duidelijke winnaar van de Europese verkiezingen in Griekenland. Het radicaal-linkse Syriza van premier Alexis Tsipras klokt af op de tweede stek.

Oppositieleider Kyriakos Mitsotakis zou met Nea Demokratia volgens de exitpoll van de grote Griekse televisiestations afvlaggen op 32 tot 36 procent van de stemmen. Syriza zou dan 25 tot 29 procent van de stemmen halen. Ten opzichte van de Europese verkiezingen in 2014 zouden beide formaties weliswaar op winst staan. Syriza levert sinds 2015 de premier, maar zou bij deze verkiezing dus niet langer de primus zijn.

De volgende formaties volgen op respectabele afstand. de centrumlinkse alliantie Beweging voor Verandering (Kinal), met onder meer de sociaaldemocraten van Pasok, zou 7 tot 9 procent halen. En de extremen van het politieke spectrum zouden aan elkaar gewaagd zijn: het fascistische Gouden Dageraad en de communistische KKE zouden elk 5 tot 7 procent behalen.

En dan is er nog Yannis Varoufakis, die ten tijde van de Griekse schuldencrisis een tijdlang minister van Financiën was voor Syriza. Zijn linkse formatie Mera 25 zou 2,5 tot 4,5 procent behalen. De Grieken sturen 21 van de 751 leden naar het Europees halfrond.