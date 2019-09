Exitpolls: centrumlinks Blauw-Wit nipt grootste in Israël, Netanyahu geeft zich voorlopig niet gewonnen TT IB

18 september 2019

03u47

Bron: ANP, Belga 2 Aangepaste prognoses van drie televisiestations in Israël geven een lichte voorsprong voor het blok rond Blauw-Wit van Benny Gantz. De aanhang voor Likud van zetelend premier Benjamin Netanyahu slinkt, maar de premier geeft zich vooralsnog niet gewonnen en pleit voor een “sterke, zionistische regering”. In totaal zijn er 120 zetels te verdelen in het Israëlische parlement.

Het centrumgerichte blok rond Blauw-Wit van Benny Gantz, inclusief de Verenigde Arabische Lijst, staat voorlopig op 56 tot 59 zetels. Het rechtse blok rond Likud zou slechts 53 à 55 van de 120 zetels in het parlement halen. Dat blijkt uit de jongste prognoses van Israëlische tv-zenders.

Geen van beide heeft daarmee een meerderheid van 61 zetels en dus zou de partij Jisrael Beeténoe van voormalig Defensieminister Avigdor Lieberman, goed voor 8 à 10 zetels, bepalend zijn om een meerderheid in het parlement te verkrijgen.

Regering van nationale eenheid

Lieberman riep gisterenavond al op tot een regering van nationale eenheid, met Likud én Blauw-Wit. Gantz zei deze nacht dat hij onmiddellijk contact wil opnemen met de andere partijen om een eenheidsregering op de been te brengen. Hij gaat zowel praten met Lieberman “als met andere mogelijke coalitiepartners”.

Netanyahu geeft zich ondanks de achterstand in de exitpolls nog niet gewonnen. Deze nacht kondigde hij voor zijn aanhangers in Tel Aviv aan dat hij de volgende dagen onderhandelingen wil opstarten over een “sterke” regering. Het doel is een “gevaarlijke, anti-zionistische regering te verhinderen”, klonk het. Volgens Netanyahu bevindt Israël zich momenteel op een “historisch punt” met een existentiële bedreiging door Iran. Hij verwees ook naar het vredesplan voor het Midden-Oosten dat de Amerikaanse president Donald Trump voorbereidt. “Daarbij wil je geen regering met Arabische, anti-zionistische partijen hebben”.

Niet onbesproken

Gantz en Netanyahu zijn allebei niet vrij van onbesproken gedrag. De huidige premier heeft drie strafzaken boven zijn hoofd hangen en Gantz moet in Nederland mogelijk terechtstaan voor oorlogsmisdaden in de Gaza-oorlog van 2014. Met een nieuwe termijn kan Netanyahu ook aanklagers van het gerecht op afstand houden.

Israël wordt al jaren geregeerd door rechtse coalities. Veel kiezers hebben echter genoeg van de groeiende invloed van ultra-orthodoxen in de politiek door hun coalities met Netanyahu. Gantz heeft opgeroepen tot “een seculiere regering van nationale eenheid”. Premier Netanyahu was tot nu toe dertien jaar premier van Israël: van 1996 tot 1999 en sinds 2009.

Blauw-Wit en Likud moeten straks naar verwachting het parlement, beter bekend als de Knesset, delen met ongeveer tien andere partijen.