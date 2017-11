Executie van gedetineerde gestaakt wegens onvindbare ader KV

19u23

Bron: Reuters 5 Thinkstock De man zou geëxecuteerd worden met een dodelijke injectie. In de Amerikaanse staat Ohio is de executie van een veroordeeld moordenaar uitgesteld omdat de mensen die de dodelijke injectie moesten toedienen er niet in slaagden een bruikbare ader te vinden bij de man.

De 69-jarige Alva Campbell Jr, die verblijft in de gevangenis van Lucasville, Ohio, kampt met longproblemen, astma en hartkwalen en maakt gebruik van een wandelstok en een stoma. Hij had eerder al de executie met een dodelijke injectie aangevochten omdat hij daar te ziek voor zou zijn. In ruil wenste de man geëxecuteerd te worden door een vuurpeloton, maar dat verzoek werd door de rechter afgewezen.

REUTERS Alva Campbell Jr. werd in 1997 veroordeeld voor de moord op een tiener.

Onmenselijk

Het is al de vijfde keer in enkele jaren tijd dat een executie in Ohio verkeerd loopt en de tweede keer dat een poging tot executie wordt gestaakt, zegt de American Civil Liberties Union van Ohio.

De burgerrechtenbeweging pleit voor een onmiddellijke opschorting van executies in de staat. “Dit is geen gerechtigheid en dit is niet menselijk,” zegt Mike Brickner, beleidsdirecteur van de organisatie. “Campbell werd bijna twee uur lang geprikt en gepord terwijl gevangenismedewerkers en medisch personeel een bruikbare ader probeerden te vinden.”

Gisteren had het Amerikaanse hooggerechtshof nog het beroep van Campbell om de executie tegen te houden verworpen. Zijn advocaat had aangevoerd dat de gezondheidsproblemen van de man het moeilijk zouden kunnen maken om een geschikte ader te vinden.

Palmares

Campbell zat twintig jaar van een levenslange straf uit voor de moord op een man in Cleveland, tot hij in 1992 vervroegd werd vrijgelaten. Vijf jaar later werd hij opgepakt voor een overval in Columbus, Ohio. In afwachting van zijn proces veinsde de man dat hij verlamd was, zo blijkt uit gerechtsdocumenten. Toen een agente Campbell in een rolstoel naar de rechtbank voerde, diende hij de vrouw plots klappen toe, stal haar pistool en ging ervandoor. Vervolgens stal hij de wagen van een achttienjarige jongen, die hij om het leven bracht. In 1997 werd Campbell veroordeeld.

Verzet

Campbell is niet de eerste die de executiemethodes in Ohio aanvecht. In september werd Gary Otte, een tweevoudig moordenaar in Ohio, geëxecuteerd nadat hij zich zonder succes had verzet tegen het gebruik van het omstreden middel midazolam, dat een pijnlijke dood zou veroorzaken.

Tussen nu en 2022 staan nog 24 executies gepland in Ohio.