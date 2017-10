Executie seriemoordenaar op allerlaatste moment gestopt na vondst in cel Karen Van Eyken

12u03

Bron: NBC, Fox News 0 AFP Anthony Allen Shore De executie van Anthony Shore werd gisteren in de Amerikaanse staat Texas opgeschort enkele uren voor hij zijn dodelijke injectie zou krijgen. In zijn cel had men aanwijzingen gevonden voor een moord waarvoor een andere man in november zou terechtgesteld worden.

Shore werd in 2003 gearresteerd voor het verkrachten en vermoorden van Maria del Carmen (21). Shore pleegde de moord al in 1992 maar het gerecht kon hem pas jaren later met behulp van DNA aan het vergrijp linken. Daarna bekende hij nog drie andere moorden op jonge meisjes tussen 1986 en 1995.

In juli vonden speurders informatie in zijn cel over de moord op Melissa Trotter. Volgens zijn advocaat kreeg hij de documenten van medegevangene Larry Swearingen die volgende maand terechtgesteld wordt voor de moord op Trotter. Het gerecht vermoedt dat Shore bereid was om de verantwoordelijkheid voor de moord op zich te nemen om zo Swearingen vrij te pleiten.

Speurders gaan ervan uit dat Shore - die normaal gisteren geëxecuteerd zou worden - na zijn dood een geschreven verklaring wilde achterlaten in zijn cel zodat de schuld van Swearingen sterk in twijfel zou worden getrokken.

"We zijn er absuluut zeker van dat Swearingen Melissa Trotter heeft vermoord, maar wanneer we toelaten dat Shore na zijn dood de verantwoordelijkheid voor de moord claimt, begint heel de mallemolen van gerechtelijke procedures opnieuw", aldus de openbaar aanklager.

Enkele uren voor Shore de dodelijke injectie zou toegediend krijgen, schortte een rechter in Texas de executie op en stelde een nieuwe datum voor: 18 januari 2018. Zo hebben de rechercheurs voldoende tijd om het onderzoek te voltooien en "te voorkomen dat deze gevangenen wegkomen met fraude".