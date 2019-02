Excuses van Japanse vicepremier voor kritiek op kinderloze burgers jv

05 februari 2019

12u39

Bron: ap 0 De Japanse minister van Financiën en vicepremier, Taro Aso, heeft zich nog maar eens in nesten gewerkt. Ditmaal beschuldigde hij de kinderloze Japanners ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergrijzing en voor de toenemende kosten voor de sociale zekerheid. Hij moest vervolgens zijn excuses aanbieden.

Ook in Japan vergrijst de bevolking, die ook nog eens afneemt in aantal. Dat zet, net zoals bij ons, de sociale zekerheid onder enorme druk. De Japanse vicepremier, Taro Aso (zelf 78), heeft met een beschuldigende vinger gewezen naar de Japanners die geen kinderen hebben. Aso zei zondag in een speech dat Japanners vandaag 30 jaar langer leven dan 40 jaar geleden. “Heel wat gekken zeggen dat de ouderen daarvoor schuld treft, maar dat is verkeerd. Het probleem ligt bij zij die geen kinderen hebben”. Twee dagen later, vandaag, bood hij zijn verontschuldigingen aan.

Vorig jaar daalde het aantal geboortes in Japan naar 921.000, het laagste cijfer sinds Japan daar in 1899 statistieken van begon bij te houden. Sinds 2017 baart elke Japanse vrouw in haar leven gemiddeld 1,43 kind. Ter vergelijking: in ons land lag dat vruchtbaarheidscijfer vorig jaar op 1,78. De totale Japanse bevolking kromp met 448.000 mensen, ook al een recorddaling. De Japanners zijn nu nog met 126 miljoen. Verwacht wordt dat het bevolkingsaantal tegen 2050 onder de 100 miljoen zal duiken, tenzij er een grote instroom van migranten komt.

Aso is niet aan zijn proefstuk toe als het op controverse aankomt. In 2014 deed hij al eens een soortgelijke uitspraak als die van zondag. Ook toen moest hij toegeven dat zijn opmerking misplaatst was. In maart vorig jaar bekende hij dat zijn ministerie documenten had vervalst, maar hij weigerde op te stappen. In 2017 uitte hij dan weer zijn bewondering voor de nazi’s. Hitler had volgens hem de “juiste drijfveren”.

Meer over Japan

Taro Aso