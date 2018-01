Excuses na ophef over seksistisch carnaval in Eindhoven: "De wil van een vrouw doet er #nietoo!" "We zijn over de schreef gegaan" Chiel Timmermans

24 januari 2018

16u08

Bron: AD.nl 0 Het bestuur van 'dispuut Aleph', een onderdeel van de Eindhovens Studenten Corps (ESC), zegt sorry nadat ophef is ontstaan over een vrouwonvriendelijke aankondiging voor een carnavalsfeest. Thema: 'De wil van een vrouw doet er #nietoo!’.

'Dispuut Aleph' heeft patent op controversiële carnavalsfeestjes: eerder werden IS en president Trump op de hak genomen. Nu werd de draak gestoken met de #MeToo-discussie. "We realiseren dat we dit keer te ver zijn gegaan. We hadden nooit voor dit onderwerp mogen kiezen en de toon en taal in de Facebook-uitnodiging zijn onbetamelijk", schrijft het in een schriftelijke reactie. Het dispuut noemt de ontstane ophef terecht en accepteert de genomen maatregelen. "Laat dit een goede en harde les zijn."

Verder wordt er sorry gezegd tegen de studentenvereniging waar het dispuut onder valt en aan de hogeschool en universiteit van Eindhoven. "We begrijpen dat we de goede naam van de opleidingen hebben geschaad met onze teksten. We staan 100% achter het besluit dat het feest is afgelast."

Ontploffen

Het carnavalsfeest schoot al in het verkeerde keelgat op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), maar de vrouwonvriendelijke aankondiging deed het universiteitsbestuur helemaal ‘ontploffen’. Toen voorzitter Jan Mengelers de tekst onder ogen kreeg liet hij onmiddellijk het bestuur van de Eindhovens Studenten Corps (ESC) bij zich komen.

"We waren verschrikkelijk boos en geschokt. Ze maakten onmiddellijk excuses en noemden het ongelofelijk stom. Ze wilden naar eigen zeggen de #MeToo-discussie op de hak nemen maar hoe het feest werd aangekondigd, had niks met satire te maken. Ik was ook niet zo geïnteresseerd in de uitleg. Dit is gewoon een ongelooflijke maatschappelijke uitglijder.”



Carnaval is, zo schreef Aleph, het moment om de tradities van het in 1958 opgerichte dispuut in ere te herstellen. Tot die tradities wordt het ongevraagd betasten van vrouwen gerekend. "Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam."

14.000 euro

Het feest werd afgelast, de studentenvereniging laat een interne commissie onderzoeken hoe de dispuutleden over de schreef zijn gegaan en de subsidie vanuit de universiteit is voorlopig ingetrokken. De bestuursleden van ESC krijgen een soort beurs, een totaalbedrag van 14.000 euro. "Dat bestuur wist misschien niks van het feest van een van hun disputen, maar het is uiteindelijk wel verantwoordelijk”, zegt Mengelers.

De TU/e heeft met alle studentenverenigingen in Eindhoven strikte afspraken. Het gaat daarbij vooral om de ontgroening, waarover in andere steden de afgelopen jaren geregeld ophef was. Mengelers: "In dat convenant gaat het ook over wat gepast gedrag is in het algemeen. Ik ken de afspraken niet tot op de letter, maar er staat ook iets in over grensoverschrijdend seksueel gedrag. We gaan met alle verenigingen in gesprek om deze afspraken opnieuw te bekijken.”

Heisa

De huidige heisa bij ESC is het zoveelste incident in het Nederlands studentenlandschap. Tv-programma Rambam filmde heftige ontgroeningstaferelen bij de Utrechtse studentenvereniging voor vrouwen UVSV. Daarop besloten zowel de universiteit en hogeschool in de stad hun bijdrages op te schorten. Iets soortgelijks deden ze bij de universiteit en hogeschool in Groningen in september. De beurzen van bestuursleden van studentenvereniging Vindicat werden stopgezet. De verenging was eerder in opspraak gekomen na geweld tijdens de ontgroening van aspirant-leden.