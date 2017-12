Exclusief interview met Juncker: “Onafhankelijk Catalonië binnen EU is ondenkbaar”

Exclusief interview Dieter Dujardin & Jan Segers

18u11 8 Jan Aelberts Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie.

“Het is voor mij ondenkbaar dat een onafhankelijk Catalonië deel zou uitmaken van de Europese Unie.” Drie weken voor de verkiezingen in de Spaanse deelstaat, zet Jean-Claude Juncker de zaken op scherp in een exclusief interview met Het Laatste Nieuws.

Exact één uur kreeg onze krant deze week de tijd om de voorzitter van de Europese Commissie te bevragen over de huidige staat van de unie. De Luxemburger ging daarbij geen gespreksonderwerp uit de weg: de moeizame Brexit, de spanningen met Turkije, de Belgische begroting en de ballingschap van de Catalaanse leider Puigdemont in Brussel. Op het Europese stilzwijgen over het vervolgen van politici in Spanje, kwam vanuit ons land heel wat kritiek, vooral van regeringspartij N-VA. Maar daar is de baas van het Berlaymontgebouw niet van onder de indruk.

“Meneer Puigdemont moet hier al onder mijn raam gepasseerd zijn, maar ik heb hem niet ontmoet. (...) Wat hij heeft gedaan, was een flagrante inbreuk op de Spaanse grondwet. Akkoord, je moet de vrije expressie van de Catalaanse volkswil respecteren. Maar respecteren wil niet zeggen: inwilligen. Zelfs niet mocht het om een duidelijke meerderheid van de Catalanen gaan."

Is dat dan uw idee van democratie, dat verkozen politici in de cel worden gegooid?

"Die celstraf is een beslissing van het Spaanse gerecht, niet van de Spaanse regering. Als privépersoon - maar ben ik dat wel, in dit gesprek? - kan ik mij inderdaad afvragen of het opportuun is om politici op te sluiten. Maar als voorzitter van de Europese Commissie heb ik me daar niet in te mengen. Dan zou ik uit mijn rol vallen."

Is een onafhankelijk Catalonië voor u ondenkbaar?

"Ondenkbaar is voor mij vooral dat een onafhankelijk Catalonië deel zou uitmaken van de Europese Unie. (...) Ik noem dat respect voor de geldende normen en akkoorden."

Een Europa met 27 is al moeilijk genoeg, zegt u. Maar als u waarschuwt voor een Europa van 95 leden, trekt u het dan niet een beetje in het belachelijke?

"Niet ik heb daar als eerste over gerept, wel meneer Verhofstadt, de leider van de liberale fractie in het Europees Parlement. Stel hém eens die vraag. U gaat mij er als Luxemburger toch niet van verdenken dat ik waarschuw voor microstaatjes? Maar het klopt, ik ben tegen de atomisering van Europa. Ik wil niet dat de regio's zich profileren ten koste van de lidstaten."

