Exact 10 jaar geleden werd sekskelder ontdekt waarin hij dochter ruim 3.000 keer verkrachtte: Josef Fritzl (83) heeft het zwaar te verduren in cel KVDS

19 april 2018

10u30

Bron: The Mirror, The Sun, OE24 0 Josef Fritzl (83) – de man die zijn dochter Elisabeth 24 jaar lang als seksslavin vasthield in zijn kelder en zeven kinderen bij haar verwekte – heeft geen aangenaam leven in de gevangenis. Dat blijkt exact 10 jaar nadat zijn gruwelijke daden aan het licht kwamen.

De man uit Amstetten in Oostenrijk zit een levenslange celstraf uit in de psychiatrische gevangenis van Stein in Krems an der Donau. Eerst werkte hij er als bibliothecaris in de gevangenisbibliotheek, maar intussen brengt hij zijn dagen door met het opknappen van vuile klusjes.

Onpopulair

Hij zou bijzonder onpopulair zijn bij zijn medegevangenen en zit in afzondering. Daar wordt hij bewaakt door vier cipiers. Volgens lokale media zou hij sukkelen met zijn gezondheid en vroege tekenen van dementie vertonen. In maart 2016 verloor hij ook al enkele tanden toen hij verwikkeld raakte in een gevecht met een andere gedetineerde. Die had samen met enkele andere gevangenen een vals online datingprofiel voor Fritzl opgezet. (lees hieronder verder)

Fritzl – die in de cel het nummer HNR 90632 draagt – betaalde in mei vorig jaar 545 euro om zijn achternaam te laten veranderen in Mayrhoff. Volgens anonieme bronnen in de gevangenis zou hij de laatste dagen van zijn leven in de anonimiteit willen doorbrengen.

Geluiddicht

Fritzl hield zijn dochter – intussen 52 – gevangen in een geluiddichte kelder onder het huis waar hij woonde met zijn nietsvermoedende vrouw Rosemarie. Hij verkrachtte Elisabeth zeker 3.000 keer en verwerkte 7 kinderen bij haar. 3 van hen werden door hem en zijn vrouw opgevoed onder het mom dat Elisabeth ze als vondeling had achtergelaten, 3 anderen bleven bij hun moeder en kwamen nooit buiten. 1 kind stierf enkele dagen na zijn geboorte en werd door Fritzl verbrand. (lees hieronder verder)

Het misbruik begon toen Elisabeth amper 11 jaar was. In augustus 1984, toen ze 18 was, werd ze opgesloten in de kelder. De feiten kwamen aan het licht toen een van de geheime kinderen in de kelder ernstig ziek werd en naar het ziekenhuis moest. Dat gebeurde dag op dag 10 jaar geleden. Fritzl kon het meisje – dat bewusteloos was – niet alleen dragen en zo kwam Elisabeth voor het eerst in 24 jaar boven.

De dienstdoende arts in het ziekenhuis ontdekte dat Kerstin (19) ondervoed was en omdat ze nergens ingeschreven stond en geen medisch dossier had, besloot de man de politie te verwittigen. Er volgde een oproep in de media naar de moeder van het kind om zich te melden en zo het leven van haar kind te redden. Elisabeth – voor wie het enige venster op de buitenwereld in haar kerker een tv was – kon haar vader overtuigen om haar opnieuw naar buiten te laten. Maar in het ziekenhuis werden ze opgewacht door de autoriteiten.

"Goed bedoeld"

Al snel hoorden die het hele verhaal van Elisabeth en vielen de speurders binnen in het huis van Fritzl. Er volgde een proces en in maart 2009 werd de man – die het naar eigen zeggen “goed bedoeld” had – tot levenslang veroordeeld. Hij zou ten vroegste na 15 jaar een aanvraag in kunnen dienen om vervroegd vrij te komen. Volgens journalist Mark Perry, die de zaak van dichtbij opvolgt, zou hij ervan overtuigd zijn dat hij ooit nog vrijkomt. (lees hieronder verder)

De kelder van Fritzl werd in juni 2013 volgestort met beton. Het huis van de Fritzls werd verkocht en omgebouwd tot flats. Elisabeth kreeg net als haar moeder – die van Fritzl scheidde – een nieuwe identiteit en woont op een geheime locatie in Oostenrijk met haar kinderen. Ze heeft de afgelopen 10 jaar geen contact meer gehad met haar vader.