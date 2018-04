Ex-worstelaar redde jarenlang slachtoffers van bomaanslagen. Nu is hij zelf omgekomen ADN

25 april 2018

15u19

Bron: AFP, The New York Times 6 Hij was bijna altijd één van de eersten die ter plaatse kwam als Kaboel weer eens werd opgeschrikt door een aanslag. Vele gewonden belandden op zijn stevige schouders of in zijn armen. Zondag konden ze in de Afghaanse hoofdstad die schouders goed gebruiken, toen een man zich opblies en zeker 57 mensen mee de dood in sleurde. Maar ex-worstelaar Wakil Hussain Allahdad kon deze keer niet helpen.

Deze keer had de dood hem te pakken.

De aanval vond zondagochtend plaats in het westen van Kaboel, in de overwegend sjiitische wijk Dasht-e-Barchi. De dader bracht zijn bommengordel tot ontploffing aan een administratief centrum dat stemkaarten uitgeeft voor de verkiezingen. Naast de bijna 60 doden vielen ook meer dan honderd gewonden. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Wakil Hussain Allahdad (33) was een gepensioneerde professionele sporter en had verschillende medailles gewonnen in zijn tijd als worstelaar. Daarna werd hij coach in een lokale worstelclub en had hij verschillende winkels. Hij was papa van vier kinderen; twee jongens en twee meisjes. Maar voor de lokale bevolking van de stad was hij toch vooral een held. Want toen de aanvallen in zijn geliefde stad toenamen, gooide hij zich volledig als vrijwillige hulpverlener.

Toen kamikazes met geweren en granaten het grootste sjiitische schrijn in Kaboel twee jaar geleden bestormden, kon een fotograaf van AFP Wakil vastleggen. Hij droeg die dag een gewond meisje weg, terwijl zijn ogen rood waren van de tranen en de rook. Toen in juni vorig jaar een andere moskee werd aangevallen, liep Wakil met een man op zijn schouder door een videobeeld, terwijl hij het slachtoffer naar een politietruck snelde. Aan de wagen zakte hij even in elkaar, om terug recht in de in rook gehulde moskee te sprinten.

"Als er een aanslag gebeurde, liet Wakil alles vallen om overlevenden te kunnen redden en later de doden weg te dragen", zo klinkt het in de stad.

A chaque attentat-suicide perpétré contre ses coreligionnaires chiites à Kaboul, Wakil Hussain Allahdad laissait tout tomber et courait à leur rescousse. Mais il a succombé dimanche à la dernière attaque en date, revendiquée par le groupe EI https://t.co/9BrkSSXLUs @usharifi #AFP pic.twitter.com/Un0iHHWas3 Agence France-Presse(@ afpfr) link

Rust

Toen de zelfmoordterrorist toesloeg aan het administratief centrum zat Wakil in zijn fotokopieerwinkeltje recht tegenover dat gebouw. Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd en mond en bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Twee van de drie leerjongens die aanwezig waren kwamen ook om, alsook een handvol klanten.

The New York Times sprak met de vader van Wakil. “Hij was gewoon de zoon van een arme man die brood probeerde te verdienen voor zijn kinderen”, zucht Hussain Ali Allahdad. Diezelfde avond werd de Afghaan begraven. Honderden rouwenden kwamen samen op het kerkhof. Volgens zijn broer Ghulam Sakhi is het ergens goed dat Wakil rust heeft gevonden na het zware leven dat hij de laatste jaren leidde. “Voor drie of zes maanden of zo, wil ik gewoon ergens naartoe gaan waar ik niets meer hoor", had die onlangs tegen hem gezegd.