Ex-woordvoerder Sean Spicer over zijn tijd in het Witte Huis: "Er waren momenten dat ik het verprutst heb, maar ik heb nooit vlakaf gelogen" IVI

17u11

Bron: The Washington Post 0 AP Sean Spicer, voormalig woordvoerder van het Witte Huis, geeft in een interview toe dat hij spijt heeft van een aantal dingen die hij tegen de pers heeft gezegd. "Er zijn momenten geweest dat ik het echt verprutst heb, daar is geen twijfel over", zegt Spicer in een interview met de Amerikaanse zender Headline News. "Maar ik heb nooit dingen gezegd waarvan kan aangetoond worden dat ze vals zijn."

In Spicers eerste week als woordvoerder van het Witte Huis kreeg hij al meteen de volle lading. Spicer beweerde immers dat de menigte tijdens de inauguratie van Donald Trump "het grootste publiek ooit was" tijdens de inhuldiging van een president. En dat terwijl foto's wel het tegendeel konden bewijzen. "Ik heb toen gezegd dat het ging om het grootste plubliek dat getuige was van een inauguratie, zowel in persoon als in de rest van de wereld", zegt Spicer. Hij doelde daarmee ook op het publiek via Twitter, Facebook en Instagram, beweert hij nu.

"Het feit is dat die platformen bij vorige regeringen niet voorhanden waren", zegt de ex-woordvoerder. Spicer zegt wel dat hij spijt heeft dat die zaken toen niet genoeg benadrukt zijn: "We hebben te veel gefocust op de foto’s die de ronde deden".

Holocaust

En dan was er ook nog het moment dat Spicer de Holocaust minimaliseerde toen hij kritiek gaf op de Syrische president Assad voor zijn gebruik van chemische wapens in de oorlog. "Zelfs Adolf Hitler heeft chemische wapens niet op zijn eigen mensen gebruikt zoals Assad dat doet", zei Spicer toen, ondanks het feit dat Hitler miljoenen joden heeft vermoord in zijn gaskamers. "Dat heb ik serieus verprutst", zegt Spicer daarover. "Ik heb me toen echt slecht gevoeld."

“Je beseft dan dat je eigenlijk je eigen reputatie, die van je familie en vrienden en ook die van de regering en de Amerikaanse bevolking verprutst”, zegt Spicer.

"Nooit gelogen"

Spicer benadrukt ook nog eens dat hij nooit vlakaf gelogen heeft in naam van de president. "Natuurlijk is er soms informatie veranderd toen feiten aan ons werden doorgegeven, maar ik heb nooit dingen gezegd waarvan kan aangetoond worden dat ze vals zijn."

In juli heeft Spicer - die het naar eigen zeggen moeilijk vond om zich aan te passen aan de stijl van Trump - ontslag genomen nadat de president Anthony Scaramucci had aangenomen als Chef Communicatie. De ex-woordvoerder zal komende zomer zijn boek "The Briefing" uitbrengen om "het een en ander te verduidelijk" over zijn periode in het Witte Huis.

"Nonsens"

Over het omstreden boek van Michael Wolff is Spicer duidelijk: "De juistheid van dit boek moet zeker in vraag gesteld worden". Melanie Trump die huilde na de overwinning van haar man is "nonsens", volgens Spicer. Een aantal quotes die aan hem worden toegeschreven zijn "nooit gezegd". Spicer is er ook niet over te spreken dat Steve Bannon die zaken niet heeft ontkend in het boek. Spicer blijft de Trumps wel steunen: "Je valt de familie van de president niet aan".