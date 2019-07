Ex-woordvoerder Kabila delft het onderspit bij gouverneursverkiezingen bvb

20 juli 2019

16u06

Bron: Belga 0 Lambert Mende, de woordvoerder van het regime van de voormalige Congolese president Joseph Kabila, heeft vandaag de gouverneursverkiezing verloren in de centrale provincie Sankuru. Mende wijt de nederlaag bij de onrechtstreekse verkiezing aan ‘corruptie’ in de eigen rangen.

Onafhankelijk kandidaat Joseph-Stéphane Mukumadi won het pleit in de diamantrijke provincie. Bij de onrechtstreekse verkiezing schaarde hij 17 van de 25 stemmen van de kiesmannen, de afgevaardigden van het provinciale parlement, achter zich.

De 66-jarige Mende, die op de sanctielijst van de Europese Unie staat, hekelde het verloop. "Dit noemt men corruptie", klonk het. De verkozenen van zijn partij werden volgens hem omgekocht. Hij wees erop dat 22 van de 25 provinciale afgevaardigden verkozen zijn voor het Front Commun pour le Congo (FCC), de pro-Kabilacoalitie waarvan hij de woordvoerder was bij de presidentsverkiezingen van eind 2018. Aan de Congolese pers zei Mende dat zijn tegenstander geen onafhankelijke is, maar een kandidaat van de UDPS, de partij van huidig president Félix Tshisekedi. Ondanks zijn protest, zal de voormalige minister van Communicatie evenwel geen beroep aantekenen.

Sankuru was de laatste van 26 provincies waar nog een gouverneur verkozen moest worden. FCC heeft de meeste gouverneursposten binnengehaald. De verkiezing in Sankuru was driemaal uitgesteld nadat Mende bij het hooggerechtshof beroep aangetekend had tegen de kandidatuur van zijn opponent omdat hij de dubbele nationaliteit heeft. Mende kreeg er gelijk, maar uiteindelijk kreeg Mukumadi groen licht van de Raad van State.