Ex-wiskundelerares maakte 385 miljoen euro buit. Nu staat ze voor de rechter

30 januari 2018

11u16

Bron: Volkskrant; Le Monde 124 385 miljoen euro buitmaken zonder in te breken of geweld te gebruiken. Voormalig wiskundelerares Christiane Melgrani kreeg het voor elkaar. De Française stond aan het hoofd van de ‘koolstofmaffia’ en werd stinkend rijk door grootschalige fraude met CO2-emissierechten.

Christiane Melgrani (59) uit Marseille was ooit een wiskundelerares, maar stapte snel over naar handel in mobiele telefoons. Ze baatte ook een pianobar uit, maar later zag ze haar kans om miljoenen te verdienen met emissiezwendel.

Melgrani’s werkwijze was simpel: zij en haar handlangers kochten in het buitenland emissierechten zonder btw, die ze in Frankrijk met btw verkochten. Het verschil van 19,6 procent droegen ze niet af aan de fiscus, maar staken ze in eigen zak. Een rookgordijn van nepbedrijven en brievenbusfirma's over de hele wereld moest de fraude maskeren.

Clubje van vrienden

Melgrani verzamelde een groepje vrienden en kennissen rond zich. Ze stelde de zus van haar minnares, Françoise, aan als directeur van een brievenbusfirma. En ex-havenarbeider Gérard, die nuttige connecties had bij de Napolitaanse maffia, kreeg ook een postje. Zelf hield Melgrani de touwtjes stevig vast: Le Monde beschreef hoe ze haar netwerk van nepbedrijven dirigeerde vanaf een terrasje in Marseille, “haar Yorkshireterrier Filou onder de ene arm, een handtas van Louis Vuitton onder de andere”.

Lange tijd maakte Melgrani’s clubje veel winst, maar in 2009 kwam de Franse fiscus hen op het spoor. Toch duurde het nog zeven jaar voor ze werden opgepakt. Nu staan ze terecht.

Melgrani is niet de enige die heeft geprofiteerd van het gebrek aan controle op de emissiehandel. Volgens de Franse Rekenkamer heeft de zwendel de staat in totaal 1,6 miljard aan misgelopen btw-inkomsten gekost.