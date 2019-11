Ex-vrouw van Fourniret verhoord over verdwijning van 9-jarige Estelle: “De kans bestaat dat ze zijn alibi onderuithaalt” SVM

21 november 2019

17u04

Bron: Belga 0 Monique Olivier, de ex-vrouw van seriemoordenaar Michel Fourniret, is vandaag in Parijs ondervraagd door de onderzoeksrechter die de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003 onder de loep neemt. Dat liet haar advocaat Richard Delgenes weten. Het verhoor gaat over het alibi dat Fourniret had voor de verdwijning van het toen negenjarige meisje. Volgens Delgenes is het niet uitgesloten dat de ondervraging een nieuw licht werpt op de verdwijningszaak.

Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school, ze was toen negen jaar. Fourniret was in het verleden wel vaker in beeld gekomen als verdachte. Die verdenkingen konden echter nooit hard gemaakt worden, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou bevonden hebben. Fourniret zou toen vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne (250 kilometer verderop; nvdr) naar zijn zoon hebben gebeld om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Die verklaring werd ook ondersteund bij onderzoek naar zijn telefonische data.

Maar haar advocaat zegt nu dat Olivier toch ondervraagd wordt over dat alibi van Fourniret. Ze heeft de uitleg van haar ex-man steeds bevestigd, maar lijkt daar nu op te zijn teruggekomen. "Gaat het alibi overeind blijven bij de ondervraging van Monique Olivier? Ik ben daar niet zeker van, we zullen zien. Het officieel openen van de piste-Fourniret in het dossier-Mouzin, dat staat er op het spel.”



Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen. Onder hen ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vorig jaar bekende hij nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). Zij waren allebei in het begin van de jaren negentig verdwenenin het Franse departement Yonne.