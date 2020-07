Ex-vrouw Michel Fourniret wordt opnieuw verhoord in zaak van “vermoorde” Estelle SVM

08 juli 2020

21u01

Bron: Belga 0 Monique Olivier, de ex-vrouw van Michel Fourniret, zal opnieuw verhoord worden door de onderzoeksrechter die de zaak rond de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003 behandelt. Ze wordt bij hem verwacht tussen 18 en 22 augustus, laat haar advocaat Richard Delgenes weten.

Eind november had Monique Olivier in een verhoor het alibi van Fourniret onderuitgehaald voor 9 januari 2003, de dag van de verdwijning van het kleine meisje in Guermantes (Seine-et-Marne). Fourniret had naar eigen zeggen vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne (250 kilometer verderop; nvdr) naar zijn zoon gebeld om hem een gelukkige verjaardag te wensen. De telefonische gegevens leken hem gelijk te geven.

Olivier bekende echter dat het bewuste telefoongesprek door haar gepleegd werd. Ze handelde op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was. Op 24 januari herhaalde Olivier haar beschuldigingen en verzekerde ze dat haar ex-man Mouzin vermoord had.

Begin maart legde de 78-jarige seriemoordenaar zelf bekentenissen af. Volgens hem lag het lichaam verborgen in een van zijn voormalige eigendommen in de Ardennen. Ondanks opgravingen in het kasteel van Sautou en in een huis van zijn zus in Ville-sur-Lumes blijft Mouzin spoorloos.

Fourniret werd in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven jonge vrouwen tussen 1987 en 2001. In 2018 werd hij opnieuw veroordeeld voor een moord.