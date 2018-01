Ex-vrouw Ivana over Donald Trump: "Hij zegt al eens gekke dingen maar hij is een stabiel genie" Karen Van Eyken

17u42

Bron: CNN 0 AP/AFP Ivana en Donald Trump Vorige week was verontwaardiging ontstaan over enkele verklaringen die de Amerikaanse president zou hebben gedaan over immigratie vanuit 'shithole'-landen. Zijn eerste vrouw gelooft niet dat de uitspraken aantonen dat Donald Trump een racist is.

Afgelopen donderdag berichtte The Washington Post dat de president zich tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis had afgevraagd waarom de Verenigde Staten “al deze mensen van shithole landen naar hier” zouden halen. Hij had het daarbij over migranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen.

In de Britse tv-show 'Good Morning Britain' reageerde de ex-vrouw van de president op de ontstane commotie. "Soms zegt hij gekke dingen", zei ze. "Maar hij is zeker geen racist."

Haar commentaar leek wel een perfecte echo van de opmerkingen die de president eerder op de dag had gemaakt tegenover journalisten in Florida. “Ik ben geen racist. Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen”, claimde Trump. “Heb je gezien wat verscheidene senatoren hebben gezegd over mijn opmerkingen? Die werden nooit gemaakt”, luidde het voorts.

Ivana Trump voegde er vanmorgen nog aan toe dat ze ervan overtuigd was dat de president geen irrationele dingen zal doen. "Hij is absoluut een stabiel genie", besloot ze.