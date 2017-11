Ex-vrouw en ex-vriendin nemen samen wraak op man en dumpen hem naakt in bos mvdb

22u20

Bron: Berliner Zeitung 0 REUTERS Twee vrouwen zijn vandaag in de Duitse stad Frankfurt an der Oder veroordeeld voor de ontvoering van een man. Thomas L. (44) was de ex-echtgenoot van Yvonne S. (39) en ex-vriend van Birgit K. (37). De twee vrouwen besloten om samen hem een lesje te leren.

Beiden verklaarden door hem gestalkt te worden. Dat deed hij omdat hij de huwelijksbreuk en latere relatiebreuk niet kon verkroppen.

Op 22 maart 2015 sloegen ze toe. De vrouwen kregen de hulp van vier ingehuurde mannen. Deze werden nooit geklist en stonden dus niet mee terecht.

In een bestelwagen reden ze naar een sportveld waar Thomas L. rondliep. De schuifdeur ging open en de man werd door twee personen het busje ingeduwd. Hij kreeg enkele rake klappen, waaronder enkele vuistslagen op het hoofd. Om zijn mond, ogen en oren werd stevige kleefband geplakt. Al zijn kleren moesten uit. Daar bleef het niet bij. Zijn handen werden met colsonbandjes geboeid. De gemaskerde mannen pakten ook zijn telefoon en zijn sleutels af.

Thomas L. verklaarde in zijn getuigenis aan de rechter dat hij tijdens de rit hoopte "dood neer te vallen".

Tot honderd tellen

Eindhalte van de bestelwagen was een bos nabij Berlijn waar de poedelnaakte man uit het voertuig werd gezet. De man moest in een gracht gaan liggen en kreeg het bevel mee tot honderd te tellen. Als Thomas L. te snel zou tellen, was zijn leven niet veilig. Onbekenden overvielen hem later in het park.

Beiden vrouwen bekenden snel de feiten. Ze hebben diepe spijt van hun strafexpeditie. "Ik wou hem enkel angst aanjagen. Het was niet de bedoeling hem te ontvoeren", verklaarde ex-echtgenote Yvonne S. in de rechtszaal.

Birgit K. met wie Thomas L. na zijn gestrand huwelijk een relatie begon, bood haar excuses aan voor haar "koelbloedige daad", maar vindt zichzelf ook slachtoffer. De rechter gaf haar een celstraf van een jaar. Yvonne S. krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar.