Ex-vrouw Berlusconi moet 60 miljoen euro onderhoudsgeld terugbetalen FVI

31 augustus 2019

14u58

Bron: Belga 0 De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft een jarenlange juridische strijd rond onderhoudsgeld gewonnen van zijn ex-vrouw. Veronica Lario moet haar ex-man 60 miljoen euro terugbetalen, besliste het Italiaanse hooggerechtschof.

Veronica Lario, een voormalige actrice, en Silvio Berlusconi zijn sinds 2014 gescheiden na een huwelijk van 24 jaar. Sindsdien moest Berlusconi haar 1,4 miljoen euro onderhoudsgeld per maand betalen. De ex-premier trok daarop naar de rechtbank, en kreeg in 2017 gelijk, maar Lario ging daarop in beroep. Het Italiaanse hooggerechtshof, het hoogste rechtscollege in het land, heeft de eerdere uitspraak van de rechter in eerste aanleg nu bevestigd. Lario moet haar ex-man ongeveer 60 miljoen euro terugbetalen.

Lario en Berlusconi huwden in 1990 en kregen samen drie kinderen. In 2009 verliet Lario de mediamagnaat en politicus na een seksschandaal.