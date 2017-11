Ex-vriendin van Texas-schutter: "Hij ontmaagdde mij toen ik 13 was en wilde dat ik hem topless zou dienen" Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 0 Rv Brittany Adcock en Devin Kelley. De man die in Texas 26 kerkgangers doodschoot, heeft een meisje ontmaagd toen ze dertien jaar oud was. "Ik moest ook naaktfoto's voor hem maken, hij was een monster", aldus Brittany Adcock. Devin Kelley was op het moment van de feiten 18 jaar, net meerderjarig dus.

Brittany leerde de latere massamoordenaar in een shoppingcenter kennen. Hun relatie ging al snel de seksuele toer op. "Ik was nog maar net 13 geworden, maar dat hield hem niet tegen. Hij smeekte om naaktfoto's, uiteindelijk gaf ik hem zijn zin. Ik was zo naïef. Ik voelde me vereerd omdat een ouder iemand interesse in me toonde."

Kort na hun eerste ontmoeting heeft Kelley haar ook ontmaagd. "Dat gebeurde in het huis van mijn moeder. Vreselijk, als ik er nu op terugkijk."

"Zieke fantasieën"

Nadat Brittany een einde gemaakt had aan de relatie bleef hij haar lastigvallen. "Drie jaar geleden is hij met zijn tweede vrouw in het huwelijksbootje gestapt. Hij zei toen dat hij voor mij wilde zorgen, maar dan moest ik wel bij hen intrekken. Als meid om hen te dienen welteverstaan, ik zou dan ook constant topless moeten rondlopen."

"Hij was een monster. De wereld is een betere plek nu hij er niet meer is. Ik weet nu dat hij een pedofiel was. Hij gebruikte mij om zijn zieke fantasieën te verwezenlijken." Kelley pleegde uiteindelijk zelfmoord nadat een gewapende burger hem tijdens zijn vluchtpoging verwond had.

AFP Kerkgangers herdenken de slachtoffers in Texas.

Vuurwapens gestolen

In 2012 was de dader nog ontsnapt uit een instelling voor psychische zorg in de naburige staat New Mexico. Eerder was hij ook lid van de luchtmacht. Uit een rapport blijkt nu dat hij daar betrapt werd op het stelen van vuurwapens. Hij zou ook geprobeerd hebben om de doodsbedreigingen tegen zijn militaire oversten effectief uit te voeren.

Een militaire rechtbank veroordeelde hem daarnaast voor agressie tegen zijn vrouw en stiefzoon. Hij zat een jaar in de cel en werd in 2014 ontslagen. Vanwege zijn veroordeling voor huishoudelijk geweld had hij normaal geen wapen mogen kopen. Toch slaagde hij erin een halfautomatisch vuurwapen en twee pistolen te bemachtigen.