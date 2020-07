Ex-vriendin van Jeffrey Epstein overgebracht naar gevangenis in New York jv KV

06 juli 2020

18u40

Bron: Belga, ANP 0 Ghislaine Maxwell, de vermeende handlanger van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, is naar een gevangenis in New York City overgebracht, meldde het Federal Bureau of Prisons. Maxwell is onder meer aangeklaagd wegens meineed en betrokkenheid bij het ronselen van minderjarige meisjes voor seks. Vrijdag verschijnt ze voor de eerste keer voor de federale rechtbank.

De 58-jarige Maxwell werd vorige week donderdag opgepakt in New Hampshire. Later op de dag werd ze al voorgeleid. Volgens de aanklacht wordt ze beschuldigd van zes feiten, waaronder handel in minderjarigen.

Ondergedoken

Volgens de openbare aanklager heeft ze tussen 1994 en minstens 1997 een "cruciale rol" gespeeld in het misbruik van minderjarige meisjes van Epstein. Na diens arrestatie dook ze onder. De vrouw hield zich volgens de autoriteiten verborgen in de staat New England. Ze zou in december een pand hebben gekocht in New Hampshire en probeerde daarbij kennelijk haar identiteit verborgen te houden. De politie kwam haar echter op het spoor en hield haar al een tijdlang in de gaten.



Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen immers dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein, meldde The New York Times vorig jaar. Ze zou haar voormalige partner van 1994 tot 1997 geholpen hebben door minderjarige meisjes te rekruteren. Sommigen waren niet ouder dan 14 jaar. Daarvoor gebruikte ze de techniek van 'grooming'. Ze deed alsof ze geïnteresseerd was in het leven van de slachtoffers en werd vrienden met hen. Zo namen Epstein en Maxwell hen mee naar de film en gingen ze samen shoppen. Verder betaalden ze voor hun studies, waardoor de meisjes dachten dat ze schulden hadden bij hen.

Seksueel geweld

Voorts normaliseerde Maxwell seksueel geweld bij de slachtoffers. Zo kleedde ze zichzelf uit in hun bijzijn en sprak ze met de meisjes over seks. Uiteindelijk misbruikte Epstein de slachtoffers. In sommige gevallen vergreep ook Maxwell zich aan de slachtoffers, aldus Strauss. Het misbruik vond ook plaats in de woning van Maxwell in Londen.

Maxwell was volgens aanklagers op de hoogte van de voorkeur van haar ex-vriend voor jonge vrouwen en wist wat hen te wachten stond. Ze zou de meisjes ook hebben aangemoedigd Epstein te masseren. Slachtoffers waren daarbij soms geheel of gedeeltelijk naakt.

Opgesloten blijven

De Amerikaanse autoriteiten willen dat Maxwell voorlopig vast blijft zitten. De kans dat ze anders op de vlucht slaat, wordt als erg groot gezien, blijkt uit rechtbankdocumenten. Ze beschikt volgens aanklagers over drie paspoorten en heeft "geen enkele reden" om in de VS te blijven.

Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein, meldde The New York Times vorig jaar.