Ex-vriendin van Christian Brückner, hoofdverdachte in zaak-Maddie McCann: "Hij sloeg me als hij dronken was en heeft mijn dochter misbruikt” KVE

30 augustus 2020

17u28

Bron: Daily Mail 3 Een ex-vriendin (35) heeft voor het eerst gesproken over haar nachtmerrie toen ze samenleefde met Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann. Ze gaf hem aan bij de politie wegens het misbruik van haar vijfjarige dochter.

De 35-jarige vrouw had gedurende negen maanden een relatie met de Duitser. Ze woonde een tijdje met haar dochter in zijn appartement naast de kiosk waar hij werkte in de Noord-Duitse stad Braunschweig.

Brückner randde het kleine blonde meisje aan in een park en maakte foto’s die hij op een geheugenkaart bewaarde. De feiten speelden zich af in 2013. De vrouw, van wie de naam om juridische redenen niet kan worden vrijgegeven, beweerde dat de man haar dochter herhaaldelijk heeft aangerand. En ook zijn toenmalige vriendin spaarde hij niet: “Hij sloeg me als hij dronken was of in een slechte bui was. Hij was erg agressief.”

Ze gaf de man aan bij de politie wegens het misbruik van haar dochter. “Ik geloof dat hij mijn dochter drie keer heeft misbruikt, maar de politie heeft hem maar voor één feit aangeklaagd omdat ze alleen foto’s van dat misbruik hadden.”

Ik weet haast zeker dat hij andere kinderen heeft misbruikt Ex-vriendin van Christian Brückner

De vrouw vreest dat Brückner mogelijk nog andere jongeren in de regio heeft misbruikt omdat sommige ouders de gewoonte hadden hun kinderen toe te vertrouwen aan hem. “Ik weet haast zeker dat hij andere kinderen heeft misbruikt. Sommige ouders lieten hun kinderen bij hem achter, vooral mensen met een uitkering”, claimde ze.

Kinderpornofoto’s

Toen de politie zijn flat binnenviel, vonden ze een camera met 391 kinderpornofoto’s en 68 video’s van misbruik. Op dezelfde camera troffen rechercheurs ongeveer vijf foto’s van Brückner aan die het vijfjarige meisje misbruikte in een park in Braunschweig. De Duitser kreeg toen slechts vijftien maanden gevangenisstraf.

In juni van dit jaar maakte de Duitse politie bekend dat Brückner officieel als hoofdverdachte in de zaak Maddie McCann wordt beschouwd. Uit forensische analyse van de gegevens van mobiele telefoons bleek dat hij zich in de buurt van het appartement bevond waar dat het Britse meisje verbleef op de avond dat ze verdween.

