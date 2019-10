Ex-voorzitter van Nederlandse liberalen Henry Keizer overleden kv

06 oktober 2019

01u15

Bron: Belga 1 In Nederland is voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer gisteren geheel onverwacht na een kort ziekbed overleden in Den Haag. Dat heeft een woordvoerder namens zijn vrouw laten weten.

Keizer (58) was voorzitter van de raad van bestuur van uitvaartbedrijf de Facultatieve Groep. Door de overname daarvan raakte hij in opspraak. Volgens het journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money had Keizer het uitvaartbedrijf in 2012 namelijk voor veel te weinig geld overgenomen. Daarbij zou hij een dubbele pet opgehad hebben.

Keizer legde in 2017 het voorzitterschap van de VVD, de Nederlandse liberalen, neer "om de partij niet verder in diskrediet te brengen". Er liep een strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte. De opsporingsdiensten hadden bij Keizer voor 20 miljoen euro beslag gelegd, onder meer op zijn woning in Den Haag.



De VVD liet weten "met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van het plotselinge overlijden van onze oud-voorzitter Henry Keizer". "Henry heeft als voorzitter van de VVD veel voor de partij betekend. Hij heeft de partij moderner gemaakt en een grote stap verder gebracht", reageerde huidig VVD-voorzitter Christianne van der Wal.

Premier Mark Rutte zei een goede vriend te hebben verloren. "Wij zullen hem herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. Waar je ontzettend mee kon lachen en die altijd klaar stond voor advies of hulp", aldus Rutte.