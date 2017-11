Ex-vicepresident Joe Biden sluit niet uit dat hij in 2020 presidentskandidaat wordt LB

Bron: CNN 0 AFP Voormalig vicepresident Joe Biden. Voormalig vicepresident Joe Biden heeft in een interview gezegd dat hij niet uitsluit dat hij presidentskandidaat wordt in 2020, maar dat hij dit ook niet actief aan het plannen is. Biden was vicepresident onder president Barack Obama, van 2009 tot januari 2017.

"Nog niet", antwoordde Biden toen Oprah Winfrey hem vroeg of hij overweegt in 2020 naar het presidentschap te dingen. "En ik zeg 'nog niet' omdat ik het lot respecteer, maar momenteel ben ik dat niet actief aan het plannen". Het interview kaderde in een promotournee voor Bidens boek 'Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose'.

Deze maand wordt Biden 75, waarmee hij bijna vier jaar ouder is dan president Donald Trump. In het interview noemde hij zijn leeftijd één van de redenen voor zijn onzekerheid.

"Goddank ben ik nu in opperste beste gezondheid, maar ik weet niet hoe ik er over twee jaar zal voorstaan". Biden flirtte met het kandidaatschap bij de vorige verkiezingen en in zijn memoires over 2015 stelt hij dat het overlijden van zijn zoon Beau, die aan hersenkanker overleed, hem ertoe noopte de presidentsrace op te geven uit bezorgdheid om zijn gezin en uit noodzaak om te rouwen.

In het interview onderstreepte Biden dat hij toen de juiste beslissing nam, maar herhaalde hij dat hij het jammer vindt dat hij het hoogste ambt niet kon bekleden. "Het spijt me dat ik geen president werd, maar ik heb geen spijt van de beslissing die ik nam want het was de juiste beslissing voor mijn gezin".