Ex-veiligheidsmedewerker van Macron opgepakt in onderzoek naar diplomatieke paspoorten

17 januari 2019

Alexandre Benalla, de in opspraak geraakte ex-veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron, is opgepakt in het onderzoek naar de twee diplomatieke paspoorten die hij onterecht zou gebruikt hebben. Dat heeft het parket van Parijs meegedeeld.