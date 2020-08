Ex-veiligheidschef van Uber aangeklaagd voor stilhouden computerhack NLA

21 augustus 2020

13u19

Bron: Belga 0 Het vroegere hoofd van de veiligheid bij taxi-app Uber, Joe Sullivan, is vandaag door een rechtbank in de Californische stad San Francisco in verdenking gesteld voor poging tot het verbergen van een grootschalige diefstal van 57 miljoen persoonsgegevens.

In 2016 hadden hackers persoonlijke informatie, e-mailadressen en telefoonnummers gedownload van 57 miljoen chauffeurs en passagiers van Uber. De zaak gaat vooral over het gebrek aan transparantie bij de veiligheidschef van het platform.

Volgens procureur David Anderson nam Joe Sullivan "maatregelen om de hack te verbergen en de Federal Trade Commission te misleiden" die de belangen van de consumenten beschermt. "Silicon Valley is niet de Far West", zei de procureur in een mededeling. "We verwachten dat bedrijven zich als rechtschapen burgers gedragen. Dat ze ons snel op de hoogte brengen bij crimineel gedrag. Dat ze samenwerken met het onderzoek. We dulden geen pogingen om zaken te verbergen.”



Sullivan werd in 2015 chef van de veiligheid bij Uber en werd in 2017 ontslagen, toen de nieuwe topman van de groep, Dara Khosrowshahi, ontdekte wat er gebeurd was. Hij riskeert acht jaar cel als hij veroordeeld wordt.

Volgens de mededeling van de procureur stortte Uber in december 2016 zo’n 100.000 dollar (circa 85.000 euro) in bitcoin aan de hackers.