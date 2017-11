Ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn verdacht in complot om Gülen te ontvoeren, beschuldigingen "vals en schandelijk" LVA

Bron: ANP 0 REUTERS Michael Flynn

Michael Flynn wordt verdacht betrokken te zijn bij een plan om de Turkse geestelijke Fethullah Gülen te ontvoeren en uit te leveren aan Turkije. Gülen wordt door Turkije ervan beschuldigd achter de mislukte staatsgreep van 2016 te zitten.

Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, en zijn zoon zijn door Turkije een beloning van 15 miljoen dollar beloofd mocht het plan slagen. Dat zeggen medewerkers van de onderzoekcommissie naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onder leiding van Robert Mueller aan de krant The Wall Street Journal. Mueller zelf wil niet reageren.

Flynn was gedurende 24 dagen in dienst van Trump als veiligheidsadviseur, maar werd aan de kant gezet nadat bleek dat hij gelogen had tegen vicepresident Mike Pence over zijn contacten met een Russische diplomaat.

AFP Speciaal aanklager Robert Mueller

Tactische zet van Mueller

De aanklacht tegen Flynn en zijn zoon is een tactische zet van de commissie. Mueller probeert Amerikanen die mogelijk betrokkenen zijn bij Russische inmenging te laten praten door ze te confronteren met andere strafbare feiten.

Als de aangeklaagden meewerken wordt hen dan strafvermindering voor de andere feiten in het vooruitzicht gesteld. Trump kan verdachten eventueel een presidentieel pardon beloven, maar dat geldt alleen voor veroordelingen op federaal niveau.

Mueller wil de verdachten die niet willen praten voor de rechtbank van afzonderlijke staten laten komen om zo het pardon van Trump te omzeilen.

Beschuldigingen zijn "schandelijk en vals"

Volgens de advocaten van Flynn zijn de beschuldigingen "schandelijk en vals".



"Uit respect voor de verschillende onderzoeken naar de mogelijke Russische invloed op de verkiezingen reageren we normaal gesproken niet op geruchten en berichten in de media, maar deze beschuldigingen zijn zo buiten alle proporties en schadelijk dat we een uitzondering maken. De beschuldigingen zijn vals", aldus de juristen van Flynn in een verklaring.