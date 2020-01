Ex-veiligheidsadviseur John Bolton bereid om te getuigen in impeachment-proces tegen Trump Impeachment Trump ADN

06 januari 2020

18u41

Bron: Belga 0 De voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton is bereid te getuigen in het impeachment-proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump, indien hij daarvoor een dagvaarding van de Senaat krijgt, zo hebben Amerikaanse media vandaag een verklaring van de vroegere VS-ambassadeur bij de VN geciteerd.

"Gezien mijn getuigenis alweer een kwestie is, moest ik de knoop doorhakken tussen met elkaar strijdige kwesties, zo goed als ik kon, gebaseerd op bedachtzaam beraad en studie", aldus de vroegere topman in het Witte Huis. "Ik ben tot de slotsom gekomen dat, indien de Senaat een dagvaarding stuurt voor mijn getuigenis, ik bereid ben te getuigen.”

Bolton geldt vanwege zijn vroegere positie en zijn vroegere directe omgang met het Amerikaanse staatshoofd als een sleutelfiguur om licht te werpen op de Oekraïne-affaire. Wegens juridische bedenkingen heeft hij eind vorig jaar geweigerd te getuigen in het Huis van Afgevaardigden toen dit een impeachment van Trump onderzocht.

Overigens kreeg Bolton daarvoor ook nooit een dagvaarding, aldus nieuwszender CNN. Die verwacht dat zijn verklaring nieuwe druk zal zetten op meerderheidsfractieleider Mitch McConnell in de door de Republikeinen gedomineerde Senaat om getuigen toe te laten in het proces, iets waarvoor de Democratische fractieleider Chuck Schumer en de Democratische leiders in het Huis voor aan het ijveren zijn.

