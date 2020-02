Ex van Londense terrorist: “Hij zei dat ik mijn eigen ouders moest onthoofden” SVM

03 februari 2020

23u58

Bron: Daily Mail/ITV News 0 Londen lijkt aan een groter drama ontsnapt. Terrorist Sudesh Amman kon eergisteren ‘slechts’ twee gewonden maken met zijn mes omdat hij onder actieve politiebewaking stond. Agenten in burger waren er bijgevolg als de kippen bij om (veel) erger te voorkomen. Een ijzingwekkende getuigenis van zijn ex bewijst hoe gestoord zijn gedachtegang was. “Hij vroeg me op een bepaald moment om mijn ouders te onthoofden. Na onze breuk heb ik constant in angst moeten leven”, klinkt het.

De vrouw hield het een jaar bij Amman uit. “Eerst leek alles koek en ei, maar dat veranderde snel. Hij fantaseerde erover om ongelovigen af te slachten met messen”, getuigt ze anoniem bij de ‘Daily Mail. “Hij had ook zorgvuldig uitgedokterd hoe hij zo’n aanval moest uitvoeren. Toen hij uiteindelijk vroeg om mijn familie te vermoorden, knapte er bij mij iets. Het was genoeg geweest.”

Het einde van de relatie bracht echter geen gemoedsrust. “Ik probeerde de draad van mijn leven weer op te pikken, maar ik moest daarbij altijd over mijn schouder kijken. Uit schrik voor hem. Hij heeft me nooit fysiek pijn gedaan, maar op emotioneel en psychologisch vlak hou ik er wel littekens aan over. Ik voelde me gevangen in onze relatie.”

“Wat Sudesh nu gedaan heeft, is vreselijk. Mijn ogen zijn nu wel opengegaan. Hij was iemand die ik vertrouwde, ik dacht dat ik hem kende. Maar daar blijft nu niets meer van overeind. Ik voel me verraden en wil niets meer met hem te maken hebben. Ik wil een normaal leven kunnen leiden. Nu hij dood is, kan ik dat hoofdstuk misschien afsluiten.”

De vrouw herinnert zich nog het ‘strijdplan’ dat hij haar telkens weer probeerde in te peperen. “Een bom maken was misschien te gevaarlijk omdat vrienden en familieleden iets zouden kunnen opmerken, zei hij. Maar als dat niet lukt, neem dan een mes of gebruik een auto om toeristen, agenten en soldaten aan te vallen.”

in december 2018 werd Amman veroordeeld tot drie jaar cel wegens het bezit en de verspreiding van terroristisch materiaal. Hij was op dat moment nog maar 17 jaar. Vorige maand kwam hij ‘automatisch’ vrij, nadat hij nog niet eens de helft van zijn straf uitgezeten had.

“Ik had nu al een lange tijd niets meer van hem gehoord”, gaat de ex-vriendin verder. “Ik heb geen idee wat er met hem in de gevangenis gebeurd is. Ik geloofde niet in zijn ideologie, maar kon hem ook niet op andere gedachten brengen. Wie met zo’n gedachtegoed rondloopt, komt niet zomaar op het juiste spoor terecht. Als er geen strengere straffen komen, zullen dit soort zaken blijven gebeuren.”

Ook haar tante wijst met een beschuldigende vinger naar het gerecht. “Waarom hebben ze hem vrijgelaten? Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Hij was absoluut niet gederadicaliseerd.”