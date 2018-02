Ex van Ierse tv-persoonlijkheid aangehouden: "Ze liet kapstok met spionagecamera installeren in zijn huis" jv

13 februari 2018

12u27

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Het bekende Ierse tv-gezicht Donal MacIntyre (52) is sinds 2015 verwikkeld in een vechtscheiding met Ameera MacIntyre. De onderzoeksjournalist - geprezen voor zijn moed maar ook controversieel - beweert een "spionagecamera vermomd als kapstok te hebben ontdekt" in zijn eigen huis. De 43-jarige Ameera is aangehouden.

Ameera beschuldigde de bekende Ier er in 2015 van een "liegende en bedriegende klootzak" te zijn. Zij wordt er nu van verdacht een derde partij te hebben ingeschakeld om de camera in de vorm van een kapstok te laten installeren in zijn huis in het Britse Surrey. Ze zou in het geheim Donals kredietkaart gebruikt hebben om de spionagecamera op Amazon aan te kopen. Het ding kostte maar ongeveer 15 euro. Ameera zou zich ook nog twee andere zaken op zijn kosten aangeschaft hebben zonder zijn toestemming.

Cocaïne

Volgens een bron van The Sun is Donal MacIntyre gechoqueerd: "Het leek compleet ongevaarlijk, maar er zat wel een camera in ter grootte van een speldenknop en die maakte digitale opnames". De politie onderzoekt hoe de camera kon geplaatst worden in het huis van Donal MacIntyre.

Het voormalige koppel heeft samen drie kinderen. Ze waren negen jaar getrouwd. Ameera heeft nog een vierde kind, een babyzoontje samen met ex-SAS-soldaat Russell Schott, haar bodyguard destijds toen Donal het huis verliet.

Ameera werd gearresteerd op verdenking van diefstal en van cocaïnebezit. Haar computers werden in beslag genomen.