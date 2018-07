Ex-trainer Newcastle schuldig aan seksueel misbruik van jonge voetballers avh

03 juli 2018

17u35

Bron: Belga 0 Een vroegere trainer van de jeugdploegen van Newcastle, George Ormond, is vandaag schuldig bevonden aan tientallen feiten van seksueel misbruik van minderjarige voetbalspelers in een periode van 25 jaar.

De rechtbank van Newcastle, in het noorden van Engeland, verklaarde hem schuldig aan 35 aanklachten van geweld en grensoverschrijdend gedrag. De slachtoffers "waren allemaal jonger dan 18 jaar" op het ogenblik van de feiten, preciseerde een woordvoerder van het parket.

George Ormond kent zijn straf volgende week. Negentien aanklagers hadden getuigd op het proces.

"Gedurende meer dan twee decennia heeft George Ormond jongemannen of jongens misbruikt", zei Gary Buckley van het parket. "Voor veel van zijn slachtoffers was hij iemand met gezag, met invloed, een vertrouwenspersoon. In plaats van hen aan te moedigen en te steunen maakte hij misbruik van zijn rol om hen seksueel te misbruiken."