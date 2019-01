Ex-topmedewerker CIA: “Arrestatie ex-marinier in Moskou is vergelding voor opsluiting Russische spionne” LH

Bron: New York Times, Reuters 0 Paul Whelan, de man die vrijdag in Moskou werd opgepakt en beschuldigd wordt van spionage, was in Rusland voor het trouwfeest van een vriend. Zijn familie zegt dat de ex-marinier niets te maken had met spionagepraktijken. Volgens een ex-CIA’er is de arrestatie een reactie op de opsluiting van de Russische spionne Maria Butina en hoopt Moskou daarmee een wissel van gevangenen te forceren.

Whelans familie vertelde aan enkele Amerikaanse media dat hij in het Metropol-hotel in Moskou verbleef en dat ze voor het laatst contact met hem hadden op 28 december, de avond voor het trouwfeest van een vriend, ook een voormalig marinier. Die vrijdag werd hij ook opgepakt. “Er bestaat geen twijfel over zijn onschuld en wij hopen dat zijn rechten worden geëerbiedigd. Wij zijn zeer ongerust omtrent zijn veiligheid en gezondheid. We hopen dat hij snel naar huis kan keren”, aldus de familie in een communiqué.

Zijn tweelingbroer David Whelan vertelde CNN nog dat de man vaker in het land kwam, zowel als toerist en voor zijn werk bij consultancybedrijf Kelly Services. Vandaag werkt Whelan voor BorgWarner, een leverancier van auto-onderdelen, dat ook contracten heeft met Russische bedrijven.

“We hadden sinds vrijdag niets meer van hem gehoord”, zei zijn familie nog in de verklaring, “en dat was hem kennende erg vreemd”. De familie vernam het nieuws van zijn arrestatie ook pas maandag, toen het bericht door de FSB werd verspreid.

Wissel van gevangenen

Volgens de FSB werd de 48-jarige Paul Whelan gearresteerd ‘terwijl hij spionagepraktijken stelde’. Er werd een strafprocedure opgestart, de Amerikaan riskeert tien tot twintig jaar cel. Zijn arrestatie volgde vijftien dagen nadat Russisch agente Maria Butina schuldig had gepleit voor spionage in de VS. Volgens Rusland werd Butina gedwongen om een valse bekentenis af te leggen.

Daniel Hoffman, een voormalig hoofd van de CIA in Moskou, zegt aan persbureau Reuters dat het “mogelijk, zelfs waarschijnlijk” is dat de Russisch president Vladimir Poetin Whelans arrestatie heeft bevolen om een uitwisseling van gevangen te forceren. “Het doel van Poetin was om ons en Whelans familie te raken. Daarmee wil Moskou de druk opvoeren op de VS. Poetin weet ook dat er veel publieke druk zal zijn om de man het land uit te krijgen", aldus Hoffman.