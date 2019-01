Ex-topman Starbucks overweegt gooi naar presidentschap in 2020 ttr

28 januari 2019

12u18

Oud-topman van koffieketen Starbucks, Howard Schultz, overweegt mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 als onafhankelijk kandidaat. Dat zei Schultz, die Starbucks uitbouwde tot een wereldwijd concern, tegen Amerikaanse media.

De 65-jarige miljardair is met voorbereidingen begonnen om in alle vijftig staten aan de verkiezingen mee te doen. Hij gaat de komende tijd eerst een rondreis maken door de Verenigde Staten voordat hij een definitief besluit neemt.



Volgens Schultz zijn Amerikanen het huidige politieke systeem moe en zoeken ze een betere keuze dan de Republikeinen of Democraten. “President Donald Trump is ongeschikt voor het Witte Huis”, aldus Schultz.

Schultz trad vorig jaar af als voorzitter en topman van Starbucks, waar hij al sinds 1982 werkte. Zijn vermogen wordt geraamd op 3,5 miljard dollar (omgerekend zo’n 3,06 miljard euro).