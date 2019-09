Ex-topman Starbucks doet dan toch geen gooi naar Amerikaans presidentschap AW

06 september 2019

13u46

Bron: Belga 0 Oud-topman Howard Schultz van koffieketen Starbucks zal zich dan toch niet als onafhankelijke kandidaat stellen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat maakte hij zelf bekend in een brief op zijn website.

Schultz vond het moeilijker dan verwacht om de aandacht van de gematigde kiezer te trekken en wou ook niet riskeren om president Donald Trump te helpen herverkiezen. "Vandaag willen niet genoeg mensen overwegen om een onafhankelijke kandidaat te steunen omdat ze schrik hebben dat dit kan leiden tot de herverkiezing van een ongezien gevaarlijke zittende president", aldus Schultz. Daarnaast kampt hij met een medisch probleem aan zijn rug.



Volgens Schultz bestaat er heel wat ongerustheid dat nog eens vier jaar onder een regering-Trump, een "ernstigere bedreiging voor onze democratie" is dan "vier jaar van meer politieke disfunctie". "Ik ga daarmee akkoord, maar ik ben ook bezorgd dat extreemlinkse beleidsideeën die door enkele Democratische kandidaten worden aangehaald, kiezers verder zullen vervreemden die geloven dat zulke ideeën meer economische schade zullen doen."

Schultz stelt nog dat de nominatie van een extreemlinkse Democratische presidentskandidaat kan resulteren in meer stemmen voor Trump, tenzij ook een meer gematigde onafhankelijke ook op het stemformulier staat.

Verkiezingssysteem

De miljardair zegt ook dat het Amerikaanse verkiezingssysteem tegen zijn ambities werkte. "Het is meer waarschijnlijk geworden dat de Democratische genomineerde niet gekend zal zijn voor de deadlines om het vereiste aantal handtekeningen in te dienen voor een onafhankelijke om op het stembiljet te komen", aldus Schultz. "Als ik voort zou doen, bestaat er een risico dat mijn naam op het stembiljet verschijnt ook al wint een gematigde Democraat de nominatie, en dat is een risico dat ik niet wil nemen."

Hij stelt nog steeds te geloven in de noodzaak om het politieke systeem met twee partijen te veranderen. Het geld dat hij wou spenderen aan de campagne, zal hij nu investeren in "mensen, organisaties en ideeën die eerlijkheid, hoffelijkheid en resultaten in onze politiek promoten, en die het land voorbij de patstelling van twee partijen brengen".

Volgens de Amerikaanse krant Washington Post is de beslissing van de gewezen Starbucks-topman een opluchting voor de Democraten, die vreesden dat een onafhankelijke kandidatuur van een zelfgefinancierde miljardair hun genomineerde zou hinderen.

Vermogen van 3,5 miljard dollar

Schultz trad vorig jaar af als voorzitter en topman van Starbucks, waar hij al sinds 1982 werkte. Onder zijn leiding werd de keten uitgebouwd van een handvol vestigingen naar meer dan 28.000 wereldwijd. Zijn vermogen wordt geraamd op 3,5 miljard dollar (zo'n 3,2 miljard euro).