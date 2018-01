Ex-topman NAVO: "NAVO ging rode lijn over bij Poetin" LB

15u02

Bron: Belga 2 reuters Jaap de Hoop Scheffer was secretaris-generaal van de NAVO van 2004 tot 2009. Met het beloven van een NAVO-lidmaatschap aan Georgië en Oekraïne in 2008 duwde het bondgenootschap Rusland in een hoek. Het is niet verwonderlijk dat president Vladimir Poetin daarop een rode lijn trok en zijn beleid aanpaste. Dat zei voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer zondag in het tv-programma 'Nieuwsuur'. De actualiteitenrubriek bracht een portret van de Russische leider wegens de presidentsverkiezingen in het land in maart.

De snelle expansie richting het oosten door de NAVO werd door Poetin als een serieuze bedreiging opgevat, zegt De Hoop Scheffer nu.

Terugkijkend vindt hij dat de NAVO de Russische gevoelens onderschat heeft, met name wat betreft de wens van de voormalige Amerikaanse president Bush om Georgië en Oekraïne lid te maken. "Hij zei tegen mij, nadat het communiqué was uitgekomen: mister secretary-general, this will not be. Dit gaat niet gebeuren".

De oorlogen in Georgië in 2008 (begonnen door toenmalig Georgisch president Micheil Saakasjvli) en Oekraïne 2014 (de zogenaamde "revolution of dignity") houden volgens De Hoop Scheffer verband met de NAVO-aankondiging van toen.