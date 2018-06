Ex-terrorist Jason deradicaliseerde in de cel door zelfstudie: "Plato en Nietzsche hebben me gered. En toen moest mijn hele wereldbeeld op de schop" KVE

04 juni 2018

15u50

Bron: Nieuw Israëlietisch Weekblad, AD, Elsevier 3 Hij probeerde zich aan te sluiten bij de taliban en was lid van de beruchte Hofstadgroep rond Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Maar in de cel werd de Nederlandse (ex-)terrorist Jason Walters gered door Plato en Nietzsche: "Ik ben heel radicaal geweest. Daar ben ik me schuldig over gaan voelen. Ik was onrechtvaardig en dat wil ik rechtzetten door mijn verantwoordelijkheid te nemen."

Jason Walters (1985) is de zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Hij werd op zijn dertiende tot de islam bekeerd door zijn vader en radicaliseerde vervolgens.

Hij kreeg 13 jaar cel nadat hij in 2004 een handgranaat naar de politie gooide, toen die een inval deed in woning in Den Haag waar hij verbleef. Het is voor de eerste keer sinds zijn vervroegde vrijlating in 2013 dat hij met de pers heeft gesproken. Hij gaf een opmerkelijk interview aan het 'Nieuw Israëlitisch Weekblad', een opinieblad over de Joodse wereld.

Het dag en nacht lezen van de Koran

Nochtans bleef hij tijdens die eerste jaren in de cel erg radicaal denken. “Het begon met het dag en nacht lezen van de Koran. Je raakt als extremist zo verstrengeld met dat wereldbeeld, dat dat allesbepalend is. Je bent daarbuiten eigenlijk geen eigen persoon meer, je verkeert in een soort roes. Je denkt ook dat je voortdurend wonderen ervaart. De religie definieert je totaal: je hebt geen recht op een eigen mening, geen recht op een eigen gevoelsleven. Als jouw mening de religie tegenspreekt, zit jij fout, jij moet je aanpassen", zegt Walters over die periode.

Ommekeer

De toenmalige moslimextremist deradicaliseerde tijdens zijn gevangenschap door zelfstudie. De ommekeer kwam toen hij de wetenschap begon te bestuderen. Hij volgde in de gevangenis een bachelor algemene cultuurwetenschappen en ontdekte de filosofie. "Vooral Plato, Nietzsche en Heidegger waren cruciaal voor het proces waarin ik terecht was gekomen. Waar ik zo lang naar had gezocht, vond ik in de filosofie. En toen moest de hele wereld opnieuw ontdekt worden", legt hij uit. "Het was alsof ik opnieuw geboren werd. Met dat proces ben ik nog steeds bezig."

Mijn wereldbeeld begon barsten te vertonen. Ik moest al mijn vragen opnieuw gaan stellen. Jason Walters

Universiteit

Nu studeert hij aan de Universiteit van Leiden. Zijn masterscriptie (over radicalisering en de-radicalisering) heeft hij opgedragen aan zijn broer Jermaine die de omgekeerde weg bewandelde.

Jermaine werd vrijgesproken van lidmaatschap van de Hofstadgroep, maar radicaliseerde verder. Hij reisde met zijn gezin af naar de jihad in Syrië en kwam daar in 2015 om het leven bij een bombardement op IS-bolwerk Raqqa.

Sceptisch

Walters is erg sceptisch over zogenaamde deradicaliseringsprogramma's. "Er is sprake van een merkwaardige visie die radicaal gedachtegoed bekijkt alsof het een of andere klinische aandoening is. Dat is het niet, het is het maken van een existentiële keuze. Ik hoop niet dat men de put pas dempt als het kalf al verdronken is.”