Ex-strateeg van Trump wil Italiaans klooster ombouwen tot rechtspopulistische “gladiatorenschool”

21 januari 2019

15u27

Bron: Belga 0 Vanuit een afgelegen klooster in Italië wil Steve Bannon Europa veroveren. De voormalige strategische chef van de Amerikaanse president Donald Trump is van plan om het dertiende-eeuwse kartuizerklooster Trisulti in Collepardo om te bouwen tot een academie, zei zijn manager. "Als een semi-middeleeuwse universiteitscampus en een soort gladiatorenschool voor cultuurvechters" zou de onderwijsinstelling "het spirituele huis van Bannons gedachtegoed" moeten worden.

Manager Benjamin Harnwell is directeur van het Dignitas Humanae Institute (DHI), een ultraconservatieve instantie die vorig jaar een aanbesteding van de Italiaanse overheid binnenhaalde om Trisulti de komende 19 jaar te exploiteren, voor een jaarlijkse huur van 100.000 euro.



Het DHI wil in Trisulti een academie voor het joods-christelijke Westen oprichten als een bastion tegen de zogeheten bedreiging van Europa door een massale immigratie uit Afrika, een voortschrijdende islamisering en secularisme. Studenten zouden les krijgen in de filosofie, economie, theologie en geschiedenis.

Ook Bannon zal een cursus geven, meer bepaald hoe om te gaan met de moderne media. De basis daarvoor zijn de ideeën die Bannon tijdens een toespraak aan het DHI uiteenzette in 2014. Daarin waarschuwde hij voor de dreiging van een "islamitisch fascisme" en uitte hij kritiek op het kapitalistische nepotisme en de mondiale elites. Tegelijkertijd sprak hij zijn steun uit voor extreem-rechtse partijen in Europa, prees hij het traditionele huwelijk en veroordeelde hij abortus.

“Darwinisme? Monsterlijke filosofie”

DHI-directeur Harnwell is van Engelse afkomst en werkte onder meer in het Europees Parlement. Hij is een fervent aanhanger van Bannon. "Ik vond hem fascinerend: toen ik daar zat en naar hem luisterde viel mijn mond wagenwijd open", omschreef Harnwell zijn eerste ontmoeting met Bannon in Rome vijf jaar geleden.



Net zoals Bannon verdedigt ook Harnwell omstreden stellingen: Darwinistische evolutie noemt hij een "monsterlijke filosofie", tegenover de klimaatverandering staat hij - op zijn zachtst gezegd - sceptisch. Het idee dat het leven geen goddelijke oorsprong kan hebben, beschouwt hij als verschrikkelijk.



Cellen van monniken

Harnwell is van plan om de academie in juni in Rome te openen en in 2020 met zijn instelling naar Trisulti te verhuizen. Het oude klooster zal plaats bieden aan 250 tot 300 studenten, gehuisvest in de voormalige cellen van de monniken of in grotere slaapzalen.



Het klooster werd ooit gerund door de Orde van Sint-Benedictus, patroonheilige van Europa. Met zijn beroemde apotheek, stond Trisulti destijds bekend in Italië als ‘Harvard University of Herbal Medicine’, zoals Harnwell zegt. Overigens werd de anijslikeur Sambuca er uitgevonden. Afgezien van enkele katten wonen er nu enkel nog de oude abt en een kok, die tegelijkertijd als bewaker en tuinier fungeert.



Voor de herbouw van het klooster moeten nog een aantal praktische hindernissen overwonnen worden: de ontvangst van de gsm is slecht, de kamers zijn in de winter ijskoud en sneeuw kan de wegen naar het klooster blokkeren. Wie de renovatiekosten betaalt, is nog onduidelijk. De enige publiek bekende donor tot dusver is Bannon zelf.

Eurosceptisch

De academie is een project op de langere termijn, dat idealiter gericht is op het aantrekken van de volgende generatie anti-establishment politici. Het geplande tijdschema houdt in dat de academie niet wordt geopend vóór de Europese verkiezingen in mei.



Die vormen het eerste doel van Bannon. Met zijn "Beweging" ("The Movement"), gevestigd in Brussel, wil hij de populistische en eurosceptische partijen helpen om de politieke orde van de Europese Unie open te breken. Niettemin staan de rechtse Lega in Italië of de AfD in Duitsland wantrouwend tegenover de 'beweging'.



Weerstand

Hier en daar stuitte het project al op weerstand. De bewoners van het nabijgelegen dorp Collepardo klaagden over de beperkte toegang tot het klooster en kregen uiteindelijk een vrijstelling van het toegangstarief van 5 euro, dat toeristen nu moeten betalen.



In december organiseerde de centrumlinkse activiste Daniela Bianchi een betoging met driehonderd deelnemers tegen de Bannon Academy. Ze probeert te achterhalen of het huurcontract voor het klooster weer kan worden ontbonden. Naar haar mening is het project in tegenspraak met de "natuurlijke essentie van de plaats", die eeuwenlang toegankelijk was voor pelgrims en bezoekers.

