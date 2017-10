Ex-SS'er (96) in Duitsland voor rechter wegens hulp aan moord op 17.000 Joden EB

Het Duitse vernietigingskamp Lublin-Majdanek in het toen bezette Polen. Justitie in Duitsland wil een 96-jarige voormalige kampbewaker van de SS laten berechten. De man is aangeklaagd in zijn woonplaats Frankfurt wegens hulp bij moord, liet justitie vandaag weten. De rechtbank moet beslissen of het tot een zaak komt.

De man zou als 22-jarige tussen augustus 1943 en januari 1944 als bewaker hebben gediend in het Duitse vernietigingskamp Lublin-Majdanek in het toen bezette Polen. Hij zou daar mensen hebben bewaakt die later werden vermoord. Volgens justitie was hij net als alle andere SS'ers op de hoogte van de georganiseerde moord op mensen. De man zou verder hebben meegeholpen bij het doodschieten van 17.000 Joden in november 1943. De beklaagde is medisch onderzocht. Volgens justitie kan hij twee dagen per week maximaal twee uur de rechtszaak aan.