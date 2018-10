Ex-spion achter Trump-dossier: "We moeten de onsmakelijke waarheid tegen de macht zeggen" TTR

10 oktober 2018

18u20

Bron: Belga 0 De Britse ex-spion Christopher Steele, die een controversieel dossier omtrent de Russische connecties van de Amerikaanse president Donald Trump samenstelde, verdedigt in een e-mail aan het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair de plicht om "de onsmakelijke waarheid tegen de macht" te zeggen. Dat meldt de Britse nieuwszender SkyNews.

Vanity Fair heeft Steele op de 38ste plaats gezet van zijn lijst van de 100 meest invloedrijke mensen van dit jaar. "Ik breng hulde aan diegenen op uw lijst die het voorbije jaar de moed hadden om de waarheid te zeggen, dikwijls ten koste van zichzelf", zo staat in een e-mail van Steele aan het tijdschrift te lezen. "In deze vreemde en verontrustende tijden is het moeilijk onsmakelijke waarheden tegen de macht te zeggen, maar ik denk dat we nog steeds de plicht hebben dit te doen."



Speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek voert naar de veronderstelde Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, staat bovenaan de lijst van Vanity Fair. De Amerikaanse president Donald Trump duikt nergens op in de ranking.

Speurwerk

Steele heeft twintig jaar lang gewerkt als Rusland-expert voor de Britse inlichtingendienst MI6. Na zijn overheidscarrière stichtte hij de firma Orbis, die zich bezighoudt met "strategisch advies" en "grensoverschrijdend inlichtingenwerk".



Zijn speurwerk naar de linken tussen Trump en de Russische autoriteiten begon naar verluidt voor rekening van de Republikeinen die Trump niet zagen zitten als hun presidentskandidaat. Net voor de stembusgang van november 2016 kwam dit dossier aan de oppervlakte.

Dossier

Het gelekte dossier, stelt niet alleen dat Trump banden heeft met Rusland maar tevens dat hij prostituees inhuurde om te plassen op het hotelbed waarin de Obama's sliepen. Het Russische veiligheidsagentschap FSB installeerde daarvoor camera's en microfoons en registreerde het hele gebeuren, zo staat in het rapport te lezen.

Tijdens zijn eerste persconferentie als verkozen president deed Trump die aantijgingen van de hand als 'fake news' en gaf hij de media die erover hadden bericht een veeg uit de pan.