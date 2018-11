Ex-speurder: “Maddie McCann leeft nog, maar heeft geen idee wie ze is” David Van der Heeden

20 november 2018

13u10

Bron: AD.nl 0 Maddie McCann, het Britse meisje dat in 2007 als driejarige spoorloos verdween in Portugal, leeft nog, meent voormalig rechercheur David Edgar. De Brit speurde voor de McCanns drie jaar lang naar hun verdwenen dochter en is er heilig van overtuigd dat een seksbende Maddie ergens vasthoudt. “Ze heeft waarschijnlijk geen idee wie ze is”, aldus de ex-speurder.

De inmiddels gepensioneerde Edgar kwam de afgelopen jaren vaker in het nieuws met opzienbarende beweringen over het lot van Madeleine McCann. Dit keer reageert hij op vragen van het Britse boulevardblad The Sun, dat met hem sprak, nadat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken Scotland Yard vorige week 150.000 pond gaf om de zoektocht voort te zetten.



“Ze wordt naar alle waarschijnlijkheid gevangen gehouden”, zegt Edgar. “Vermoedelijk zit ze in een kelder of ondergrondse kerker. Ze kan elk moment opduiken.” De oud-politieman denkt zelfs dat Maddie nog in Portugal zit, of in het naastgelegen Spanje. Voorzien van een valse identiteit zou de inmiddels 15-jarige McCann geen idee hebben wie ze werkelijk is.

Identiteit volledig kwijt

Het jarenlange seksuele misbruik door de pedobende zou ervoor hebben gezorgd dat het meisje haar identiteit volledig kwijt is. Onlangs gaf de politie aan zich te focussen op twee sterke scenario’s en ‘goede hoop’ te hebben op een doorbraak. Desondanks worden Edgars vermoedens over de ontvoering door een seksbende niet zomaar naar de prullenbak verwezen.



De voormalig speurder denkt zelfs dat zijn theorie een van de verhaallijnen is die nu wordt onderzocht. Hij vertelt The Sun dat de politie onlangs is getipt door een bekende van Maddies kidnappers. Edgar: “We gaan het twaalfde jaar in, maar ik denk dat ze nog steeds in leven is. Iemand die weet wat er gebeurd is, beschermt de daders. Het wordt tijd dat die persoon naar buiten treedt.”



“Maddie kan werkelijk overal ter wereld zijn, maar mijn gevoel zegt dat ze nog in Portugal is. De kans dat ze het land uit gesmokkeld is, zonder betrapt te worden, is uiterst klein”, vervolgt Edgar. “Zolang er geen lichaam wordt gevonden, is er hoop. Iedereen hoopt op een goede afloop. Kate en Garry McCann geven het nooit op en krijgen hopelijk snel een antwoord.”