Ex-Sovjet-dissident Vladimir Boekovski overleden op 76-jarige leeftijd jv

28 oktober 2019

09u55

Bron: afp 0 De gewezen Sovjet-dissident Vladimir Boekovski, die in de jaren zeventig de opsluiting in psychiatrische inrichtingen aanklaagde van politieke gevangenen, is gisteravond in een ziekenhuis in Cambridge, in het Verenigd Koninkrijk, overleden op 76-jarige leeftijd. Dat maakte het Boekovski-centrum bekend.

"Vladimir Konstantinovitch Boekovski, die door de New York Times ooit werd omschreven als een “held van bijna legendarische proporties van de dissidentenbeweging”, is aan een hartaanval overleden in het Addenbrooke's Hospital van Cambridge, in Engeland, om 21.46 uur (22.46 uur in België)", schrijft het Boekovski-centrum in een persbericht online.

Het centrum, dat in de VS gevestigd is en de nagedachtenis van de voormalige Sovjet-dissident beheert, zegt dat hij al een paar jaar gezondheidsproblemen had. Boekovski, die zelf in psychiatrische inrichtingen werd opgesloten, was een van de eersten om aan te klagen hoe dissidenten in de USSR behandeld werden.

In 1976, na 12 jaar opsluiting in werkkampen en psychiatrische inrichtingen, werd Boekovski geruild voor de leider van de Chileense communistische partij Luis Coralan, die werd vastgehouden door dictator Augusto Pinochet. Boekovski werd naar Groot-Brittannië gestuurd, waar hij sindsdien woonde.

Na de val van de USSR werkte Boekovski een tijdlang samen met de Russische autoriteiten. Nadien keerde hij zich van hen af, om voluit oppositie te voeren tegen het Kremlin. In 2008 mocht hij niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen vanwege zijn Brits-Russische dubbele nationaliteit.

