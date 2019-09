Ex-profvoetballer van Antwerp vanop scooter doodgeschoten in Amsterdam HR

19 september 2019

09u19

Bron: AD, belga, ANP, De Telegraaf 212 Buitenland Bij een nieuwe schietpartij gisteravond in Amsterdam is voormalig profvoetballer Kelvin Maynard (32) doodgeschoten. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Maynard speelde onder meer voor FC Antwerp (in 2013-2014). Voorlopig denkt de politie dat de schietpartij losstaat van de liquidatie van Derk Wiersum. Die advocaat van een kroongetuige in een zaak tegen de ‘mocromaffia’ werd gisterochtend vermoord in de Nederlandse hoofdstad.

Bij de schietpartij op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost viel gisteravond één dode.De 32-jarige Maynard zat in zijn auto toen hij werd beschoten door twee personen op een scooter. Na de feiten was er een klopjacht op de daders.

De politie vroeg via Burgernet uit te kijken naar een zwarte scooter met drie wielen met daarop twee in donker geklede personen met zwarte helmen. Getuigen kregen wel de waarschuwing mee om niet zelf te handelen.

Kogelregen

Het voertuig waarin hij zat kwam na de schietpartij terecht tegen de gevel van een brandweerkazerne. Mogelijk probeerde hij te vluchten voor de kogelregen. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen. De hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.

De moord vond plaats op dezelfde dag als de moord op advocaat Derk Wiersum. Vooralsnog gaat de politie er vanuit dat de incidenten los staan van elkaar. Over het motief voor de moord is nog niets bekend.

Of Maynard zelf bekend was bij het gerecht, is niet duidelijk. Wel kwam hij tien jaar geleden in aanraking met de politie tijdens rellen tussen zijn toenmalige club FC Volendam en Omniworld (tegenwoordig Almere City). Maynard werd na de rellen samen met zijn teamgenoot Melvin Platje aangehouden. Ze werden gezien als aanstichters en moesten een nacht de cel. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

Carrière

Maynard werd geboren in Paramaribo en begon zijn carrière als profvoetballer bij FC Volendam. Hij voetbalde daarna onder meer in Portugal bij SC Olhanense en in Hongarije bij Kecskemeti MT, waar zijn contract vroegtijdig werd ontbonden. In 2012 keerde hij terug naar FC Emmen in de Nederlandse eerste divisie, om in het seizoen 2013-2014 bij FC Antwerp te komen voetballen.

Wedstrijd gaat niet door

Nu speelde hij in Nederland bij de amateurclub Alphense Boys. De club reageert geschokt. “Ons diepste medeleven gaat uit naar de vrouw en kinderen van Kelvin, zijn familie en vrienden”, klinkt het op de website. ”We gaan vanavond niet trainen, we komen wel bij elkaar om te praten”, zegt trainer Hein van Heek aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. De uitwedstrijd die voor zaterdagavond gepland stond, gaat niet door.

We kunnen bevestigen dat het dodelijke slachtoffer van het schietincident gisteravond op de Langbroekdreef de 32-jarige Kelvin Maynard is. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link