Ex-profvoetballer van Antwerp vanop scooter doodgeschoten in Amsterdam

19 september 2019

09u19

Bij een nieuwe schietpartij gisteravond in Amsterdam is voormalig profvoetballer Kelvin Maynard doodgeschoten. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Maynard speelde onder meer voor FC Antwerp (in 2013-2014). Voorlopig denkt de politie dat de schietpartij losstaat van de liquidatie van een advocaat in de Nederlandse hoofdstad van gisterochtend.

Bij de schietpartij op de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost viel gisteravond één dode. Het is niet bekend of de 32-jarige Maynard een bekende van de politie is. Hij zat in zijn auto toen hij werd beschoten door twee personen op een scooter.

Na de feiten was er een klopjacht op de daders. De politie vroeg via Burgernet uit te kijken naar een zwarte scooter met drie wielen met daarop twee in donker geklede personen met zwarte helmen. Getuigen kregen wel de waarschuwing mee om niet zelf te handelen.

Kogelregen

Het voertuig waarin hij zat kwam na de schietpartij terecht tegen de gevel van een brandweerkazerne. Mogelijk probeerde hij te vluchten voor de kogelregen. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen. De hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.

De moord vond plaats op dezelfde dag als de moord op advocaat Derk Wiersum. Vooralsnog gaat de politie er vanuit dat de incidenten los staan van elkaar.

Carrière

Maynard werd geboren in Paramaribo en begon zijn carrière als profvoetballer bij FC Volendam. Hij voetbalde daarna onder meer in Portugal bij SC Olhanense en in Hongarije. In 2012 keerde hij terug naar FC Emmen in de Nederlandse eerste divisie, om een jaar later bij FC Antwerp te komen voetballen.