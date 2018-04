Ex-president van Zimbabwe moet verdwijning van 15 miljard dollar aan diamanten verantwoorden TTR

20 april 2018

13u29

Bron: Belga 0 De voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe moet op 9 mei voor een commissie van het parlement getuigen. Hij mag de verdwijning van diamanten "voor een waarde van 15 miljard dollar" komen uitleggen. Dat heeft de voorzitter van de parlementaire commissie voor Mijnen en Energie vandaag aangekondigd.

De 94-jarige Mugabe, die de scepter zwaaide over Zimbabwe sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980, moest in november vorig jaar aftreden onder druk van het leger, het volk en zijn partij Zanu-PF, die nog steeds aan de macht is. De ex-president liet een economische puinhoop achter, maar weet zich wel verzekerd van een royaal pensioen.

De parlementsleden willen Mugabe ondervragen over uitspraken uit 2016. De voormalige sterke man betreurde toen dat zijn land 15 miljard dollar aan inkomsten uit diamant had verloren door corruptie en belastingontduiking door buitenlandse mijnbouwbedrijven. De bevoegde parlementscommissie heeft in dat dossier al verschillende oud-ministers, politiechefs en hoge regeringsfunctionarissen gehoord.

De ngo Globa Witness beschuldigde de Zimbabwaanse leiders er vorig jaar in een rapport van, winsten uit de ontginning van diamant te hebben verduisterd, om die middelen in te zetten voor de onderdrukking van politieke tegenstanders. Het land heeft nog nooit geloofwaardig geachte statistieken gepubliceerd over zijn diamantactiviteiten, die begonnen in 2006.

