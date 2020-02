Ex-president van Egypte Hosni Moebarak (91) overleden KVE

25 februari 2020

12u07

Bron: Belga 1 De vroegere president van Egypte Hosni Moebarak is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn schoonbroer, generaal Mounir Thabet, aan AFP bevestigd. Moebarak was president van 1981 tot 2011.

Na een loopbaan bij de Egyptische luchtmacht werd Moebarak in 1975 benoemd tot vicepresident onder president Anwar Sadat. Toen deze in 1981 werd doodgeschoten, volgde Moebarak hem op als president.

Moebarak werd door zijn tegenstanders ‘farao’ genoemd, omdat hij 30 jaar aan de macht was. Hij was zijn zoon Gamal aan het voorbereiden om hem op te volgen, maar moest in 2011 aftreden na 18 dagen van protesten tijdens de Arabische lente.

Hij moest onder meer terechtstaan voor het doden van meer dan 850 betogers door de veiligheidsdiensten, tijdens de laatste dagen van zijn presidentschap. Hij werd echter enkel schuldig bevonden aan fraude en kreeg geen bijkomende celstraf. Hij woonde zijn proces bij in een ziekenhuisbed.

De doodsoorzaak werd niet genoemd bij de aankondiging van zijn dood, maar onlangs had zijn familie nog aangekondigd dat Moebarak in het ziekenhuis was opgenomen.

