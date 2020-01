Ex-president van Ecuador, die in België woont, wordt bij verstek berecht voor corruptie TT

04 januari 2020

10u44

Bron: Belga 0 Oud-president Rafael Correa van Ecuador zal bij verstek berecht worden voor corruptie. Dat heeft een rechter in Ecuador vrijdag beslist. Correa woont momenteel in België.

Correa zou bijna 8 miljoen dollar hebben ontvangen van bedrijven, waaronder de Braziliaanse bouwgroep Odebrecht, in ruil voor overheidsopdrachten. Twintig andere mensen, onder wie ondernemers, functionarissen en de voormalige vice-president Jorge Glas, zullen in dezelfde zaak berecht worden.

Sinds hij in 2017 moest aftreden, verblijft Correa met zijn familie in ons land.

De oud-president wordt ook beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering van een politieke tegenstander in 2012 maar voor die misdaad kan hij volgens de wet niet bij verstek berecht worden.

Meer over Rafael Correa