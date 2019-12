Ex-president Obama: “Vrouwen zijn ontegensprekelijk betere leiders dan mannen” LH

16 december 2019

16u16

Bron: BBC 4 “Als vrouwen elk land ter wereld zouden besturen, zou de levensstandaard verbeteren.” Dat zei de voormalige Amerikaanse president Barack Obama op een evenement over leiderschap in Singapore. Obama zei ook dat hij “vrouwen niet perfect zijn, maar ontegensprekelijk beter zijn dan mannen”.

Tijdens het evenement over leiderschap, waarover onder meer BBC berichtgeving deed, zei Obama dat hij tijdens zijn ambtsperiode had meegemaakt hoe een door vrouwen geleide wereld eruit zou zien. Hij zei dat “de meeste problemen in de wereld door oudere mensen, meestal mannen, komen die machtsposities vasthouden”.

“Vrouwen, ik wil dat jullie weten dat jullie niet perfect zijn, maar jullie zijn onbetwistbaar beter dan wij (mannen, nvdr)”, aldus Obama. “Als elke natie wordt geleid door vrouwen, zou je over de hele lijn een aanzienlijke verbetering van de levensstandaard zien.”

Terugkeer naar politiek

Op de vraag of hij zou overwegen om terug te keren naar de politiek, antwoordde Obama dat leiders een stap opzij moeten zetten als de tijd daarvoor aangebroken is. “Het is belangrijk voor politieke leiders om zichzelf eraan te herinneren dat ze er zijn om hun werk te doen, maar niet voor het leven, en niet om hun eigenbelang te dienen.”

Tijdens zijn ambtstermijn (2009-2013) had Obama vier vrouwelijke ministers: Hilda Solis (Werk), Kathleen Sebelius (Volksgezondheid), Janet Napolitano (Binnenlandse Veiligheid) en Hillary Clinton (Buitenlandse Zaken). Tijdens zijn tweede ambtstermijn (2013-2017) telde de regering-Obama vier vrouwelijke ministers op vijftien posten: Loretta Lunch (Justitie), Sally Jewell (Binnenlandse Zaken), Penny Pritzker (Handel) en Sylvia Burwell (Volksgezondheid).

Ook onder huidig president Donald Trump, die in 2017 startte met eveneens vier vrouwelijke ministers, houden de mannen nog altijd de touwtjes van de macht vast.